Bonig pregunta a Puig si considera "bueno y prioritario" el pacto de Sánchez con "quienes piden los Países Catalanes"

Publicado 22/12/2019 12:19:43 CET

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha advertido "del peligro que supone para la Comunitat Valenciana entregar el gobierno de España a ERC" y ha preguntado al presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, "si sigue considerando bueno y prioritario el pacto con quienes piden los Países Catalanes".

De este modo, a través de un comunicado, Bonig ha preguntado a Puig "si, tras escuchar las condiciones impuestas por ERC a (Pedro) Sánchez, sigue considerando que el pacto de gobierno con los independentistas es bueno y prioritario, y si continúa apostando por este pacto estable con los que quieren romper España".

La presidenta 'popular' ha alertado "del peligro que para la Comunitat Valenciana supone entregar el gobierno de España a ERC que ayer expresó claramente que su objetivo es conseguir la independencia de los Países catalanes, incluyendo a la Comunitat Valenciana en su afán separatista dentro de esos imaginarios".

En este sentido, Bonig ha señalado que "cuando Puig habla de diálogo y sentarse a pactar con los separatistas incluye a nuestra tierra como moneda de cambio en las negociaciones con estos independentistas que, insistiendo en la vía unilateral, pretenden acabar con la soberanía nacional y actuar al margen de la Constitución y el estado de derecho".

Bonig ha señalado que "los valencianos no queremos seguir avergonzándonos de nuestro presidente, dispuesto a cualquier injerencia de las ansias expansionistas de los catalanistas en nuestra tierra".

"Eso no es tolerable en un 'president' que debería defender esta tierra en lugar de venderla. Le exigimos que salga con contundencia, que defienda la libertad, la personalidad jurídica propia, la historia, la cultura, la tradición de la Comunitat Valenciana. Ya está bien de tanto lenguaje vacío", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que "los valencianos quieren un presidente que se ocupe de los intereses de los valencianos y que no esté más preocupado en cómo salir del embrollo judicial de las presuntas irregularidades de las empresas de sus hermanos que de gestionar". "Es un presidente ausente, ni comparece ni da la cara, ni asume responsabilidades políticas y, lo que es peor, ni defiende a la Comunitat Valenciana frente a los ataques independentistas", ha manifestado.

PUIG, "CÓMPLICA DEL BLANQUEO DEL PSOE A ERC"

Bonig ha criticado también que, "aunque Puig no pinte nada a nivel nacional y no influya en absoluto en el gobierno de Madrid de Sánchez, colocándose de lado de Iceta, está siendo cómplice directo del blanqueo del PSOE a ERC. No puede seguir escondido y callado, mirando hacia otro lado".

Frente a ello, la líder del PPCV ha defendido que "hoy por hoy, es el PP el único partido capaz de parar el proceso de catalanización que los nacionalistas quieren para la Comunitat Valenciana". "Vamos a seguir denunciando el proceso de catalanización de la sociedad que llevan a cabo Podemos, Compromís y PSPV. Ximo Puig está más débil que nunca, incapaz de decir nada ante todo lo que nos estamos jugando para nuestro futuro", ha concluido.