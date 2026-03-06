Boxeo, cine y literatura en el ciclo Primer Round en La Nau

Imagen del ciclo 'Primer Round' - UV

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Nau de la Universitat de València (UV) aborda la dimensión cultural del boxeo en el ciclo 'Primer Round: la cultura del pugilisme', una propuesta que combina debate y cine para analizar la relación del pugilismo con la literatura, el periodismo y el séptimo arte.

El ciclo se celebrará del 9 al 27 de marzo en el Aula Magna de La Nau, a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, organizado en el marco de la programación de la Escola Europea de Pensament Lluís Vives y con la participación de les Aules de Narratives y de Cinema del vicerrectorado de Cultura y Sociedad.

Desde principios del siglo XX, el boxeo ha sido una poderosa fuente de inspiración cultural. Escritores como Jack London, Norman Mailer, Joyce Carol Oates o Gay Talese exploraron en sus obras la épica, la violencia y la dimensión simbólica de este deporte, recuerda la institución académica.

Durante su época dorada, entre las décadas de 1930 y 1980, el boxeo fue uno de los fenómenos deportivos con mayor proyección narrativa. Generó mitologías, personajes y relatos que trascendieron lo estrictamente deportivo para instalarse en la cultura popular.

"El boxeo es un deporte terrible, pero es un deporte; la lucha es por la supervivencia", afirmó el excampeón mundial Rocky Graziano, cuya vida inspiró la película 'Marcado por el odio' (1956), dirigida por Robert Wise.

Para Joyce Carol Oates, sin embargo, el boxeo trasciende incluso la noción de juego: "Uno puede jugar al fútbol o al béisbol, pero no puede jugar al boxeo".

PROGRAMACIÓN

Primer Round comenzará el lunes 9 de marzo con la mesa redonda 'Boxa d'ahir i d'avui', que contará con la participación de exboxeadores y boxeadores en activo: Sento Martínez, Jairo Noriega e Ioana Fecioru. También participará el presidente de la federación española, Felipe Martínez, en un debate moderado por el periodista Juan Pérez Ortiz.

El martes 10 se proyecta 'Toro Salvaje', inspirada en el excampeón mundial Jack LaMotta y dirigida por Martin Scorsese. La película será presentada por Luis Pérez Ochando, profesor titular del departamento de Historia del Arte de la UV.

Un día después tendrá lugar el debate 'La Narrativa en la boxa', moderado por Cristina García Pascual, responsable del Aula de Narratives de la UV. La mesa contará con el músico y autor Manolo Bertrán y los periodistas y escritores Carlos Utrilla y Carlos H. Vázquez.

El jueves 12 se proyectará 'Gentleman Jim', dirigía por Raoul Walsh y basada en la vida del boxeador James J. Corbett, otro gran clásico del género.

Con motivo de Fallas, el ciclo dará un salto hasta el lunes 23, cuando se proyectará 'Nadie puede vencerme', dirigida por Robert Walsh y presentada por la directora y guionista de cine Irene de Lucas.

El martes 24, bajo el título 'La boxa comentada. Periodistes i comentaristes', se debatirá sobre el boxeo narrado. Los protagonistas serán los periodistas Emilio Marquiegui, Jorge Lera, Laura Fernández y Alfonso Gil, quien moderará la mesa.

Como colofón, el viernes 27 se cierra el ciclo con la proyección de 'Más dura será la caída', dirigida por Mark Robson y presentada por el profesor de Comunicación Audiovisual de la UV Jordi Revert.