La brecha en la renta por habitante de la Comunitat Valenciana y las oportunidades de la IA centran la Jornada Paco Pons

El director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos, durante la IX Jornada Anual Paco Pons - AVE (X)

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La brecha de más de 15 puntos que separa el nivel de renta por habitantes de la Comunitat Valenciana con el resto del país y los cambios y oportunidades que supone la irrupción de la inteligencia artificial (IA) han protagonizado este miércoles la IX Jornada Anual Paco Pons.

El evento, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) junto con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la colaboración de PwC, ha reunido en el Roig Arena a más de 350 empresarios y directivos.

Durante la jornada, el director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de Valencia, Joaquín Maudos, ha analizado 'El gran reto de la economía valenciana'. El experto ha hecho hincapié en la necesidad de "recortar la distancia que nos separa de la media nacional en renta por habitante, que es bienestar".

"Ahora mismo estamos en la máxima distancia de la historia reciente, estamos 15,4 puntos por debajo de la renta per cápita de la economía nacional y lo que hay detrás de esa baja nivel de renta por habitante es que tenemos una especialización en sectores donde el valor que generan es escaso y luego, de forma generalizada, tenemos un problema de baja productividad", ha señalado en declaraciones a los medios.

Para revertir esta situación, Maudos ha señalado que en la Comunitat Valenciana se debe invertir más en innovación y digitalización, en capital humano y en infraestructuras públicas, ya que en todos estos ámbitos se sitúa por debajo de la media.

Y por tanto, si en todos los determinantes de la productividad estamos por debajo de la media, pues es normal que estemos por debajo de la media en lo que es bienestar, que es renta por habitante. Insisto, 15,4 puntos. Nunca habíamos estado tan lejos de la media nacional.

Respecto a las causas de estas brechas, ha apuntado a la especialización productiva en sectores que "generan poco valor" y a "un porblema de baja productividad generalizada en muchas ramas de actividad".

Frente a todo ello, "nos ha caído un maná del cielo que son los fondos europeos de recuperación, pero el problema es que gran parte de los fondos han ido a Madrid y no a la Comunitat Valenciana", ha expuesto Maudos, antes de añadir que el Gobierno central debe invertir más en las infraestructuras de la Comunitat Valenciana porque está en 23 puntos por debajo de la media en capital público por habitante.

En el ámbito autonómico, ha pedido colaboración público-privada, crear las condiciones favorables para el crecimiento empresarial y usar más instrumentos como el Institut Valencià de Finances (IVF). No obstante, ha apuntado que "el gran motor del cambio tiene que ser el sector privado", ya que supone casi el 90% del PIB y del empleo.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Después ha tenido lugar una conversación con la directora general de HP España y Portugal, Inés Bermejo, moderada por Sandra Deltell, socia directora de PwC Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Inés Bermejo ha asegurado que la IA generativa "democratiza el acceso a la tecnología, rompe barreras de entrada y hace desaparecer ventajas competitivas". Además, ha lanzado un mensaje de "optimismo" porque "muchas veces es más fácil para una empresa pequeña adoptar las nuevas tecnologías y transformar sus procesos". Por tanto, la IA puede ser "una oportunidad enorme para las pequeñas y medianas empresas", que en muchos casos son las que están siendo más disruptivas.

Además, la directiva de HP ha incidido en que "la tecnología por sí sola no hace nada, es una palanca al servicio de las personas", y que en un entorno en el que la IA está cada vez más presente, se deben potenciar las competencias humanas como el pensamiento crítico y la resiliencia "para que la tecnología esté al servicio del talento y no al revés".

RESOLVER LA INFRAFINANCIACIÓN

La vicepresidenta de AVE y consejera delegada de Libertas 7, Agnès Noguera, ha señalado la necesidad de que las empresas inviertan en innovación y transformación digital y de que se resuelva "el problema de infrafinanciación que tiene la Comunitat Valenciana y que no permite a la Generalitat apoyar a las empresas como se está haciendo en otras comunidades autónomas".

Noguera ha señalado que el hecho de que la implantación de la IA sea más ágil en las empresas pequeñas aporta "esperanza" para la Comunitat Valenciana, donde este tamaño es el predominante. "Si Mauros nos dice que nuestras empresas son pequeñas como un lastre, Inés Bermejo nos da esa esperanza de que podamos mejorar nuestra productividad vía la adopción rápida y sin excusas de la IA generativa", ha comentado.

Otro de los participantes en las jornadas ha sido el expresidente de la Generalitat y embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, quien ha señalado que "la Comunitat Valenciana tiene que estar pensando en cómo situarse ante la revolución de la inteligencia artificial, ante todos los problemas de la transición ecológica, la transición digital" y, "sobre todo, en que somos más pobres".

"Tenemos que buscar soluciones para que la prosperidad sea compartida en la Comunitat Valenciana y haya posibilidades y oportunidades para todas las personas. Lo que le preocupa a los ciudadanos en este momento, más allá de las cuestiones que emergen día a día en el debate político, es el poder de compra, es ver de qué manera mejoramos en la sanidad, en la educación", ha señalado en declaraciones a los medios.

PROYECTOS TRACTORES

En la jornada se han abordado proyectos capaces de generar tracción y posicionamiento para la Comunitat Valenciana, de la mano del CFO de PowerCo Spain, Javier Rivera, que ha compartido los avances de la gigafactoría que construye la empresa del Grupo Volkswagen en Sagunt (Valencia), y que constituye una "inversión de futuro" porque sus celdas ayudarán a "mitigar el riesgo" que ahora mismo experimenta el sector de la automoción.

La directora del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, Laura Navarro, ha destacado que esta infraestructura, más allá de su aportación al turismo, aporta una conectividad importante para agentes empresariales, empresas tecnológicas y sectores como el inmobiliario. Así, ha destacado los planes quinquenales de Aena y e proyecto para ampliar la terminal del aeródromo en un 30%.

El CEO de Edicom, Vicente Vilata, y el CEO de Familia Martínez, y Raúl Martín, han abordado las claves del crecimiento y consolidación de un proyecto empresarial Edicom, mientras Javier Revuelta, senior Principal de AFRY Management Consulting, ha hablado de las perspectivas de la política energética europea y española.

La jornada ha concluido con una mesa redonda centrada en el relevo generacional y la competitividad de grandes corporaciones, moderada por Sandra Deltell, y en la que han participado la responsable de servicios corporativos de Boluda Corporación Marítima, Verónica Boluda; el consejero de Nuova Sesac, Miguel Cases, y la consejera de Nealis, Elena Llopis.