Bunbury actuará en el Roig Arena el 7 de diciembre

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bunbury incluye el Roig Arena en el 'Nuevas Mutaciones Tour 2026', gira con la que llegará el 7 de diciembre al auditorio de València para revisar su cancionero e interpretar los temas de su próximo álbum, titulado 'De un siglo anterior'.

El artista actuará en el recinto valenciano junto a una banda de diez músicos. El próximo trabajo discográfico de Enrique Bunbury verá la luz el 17 de abril. El álbum fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025 en el Desierto de los Leones, México, con músicos de todo el continente latinoamericano y de España.

'Creer que se puede creer' es el tercer adelanto del nuevo disco de Bunbury, una canción que reflexiona sobre la importancia de la fe en uno mismo y en el camino elegido, la búsqueda de un sentido frente a la incertidumbre. Las entradas para el concierto de Bunbury salen a la venta este viernes 6 de febrero, a las 10.00 horas, en la web www.roigarena.es, según ha informado el auditorio en un comunicado.