Burocracia, salarios insuficientes, ratios altas y agresiones, causas principales del "malestar" de docentes valencianos

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La burocracia "excesiva", los salarios "insuficientes", las ratios altas y el aumento de las agresiones al profesorado son las causas principales del "malestar" de los docentes valencianos.

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para desgranar los datos correspondientes a la Comunitat Valenciana del informe 'Causas del estado del malestar docente en enseñanza pública no universitaria', un macroestudio estatal presentado por STEs-Intersindical el lunes.

Entre otros datos, el informe plasma que casi el 85% --el 84,58% concretamente-- del profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana percibe un aumento de las agresiones del alumnado. Además, el 92% de estos profesionales rechaza las ratios actuales.

La información recabada por la encuesta deja además un dato destacado en la Comunitat Valenciana: el rechazo "masivo" al salario docente. En concreto, el 93,95% del profesorado valenciano considera que el salario docente actual no es adecuado, situándose en niveles comparables a los registrados en territorios como Cataluña (97,50 %) y Euskadi (95 %), y evidenciando un malestar salarial profundamente arraigado.

La encuesta --en la que han participado 1.388 docentes valencianos-- refleja que el profesorado de la Comunitat, pero también en el conjunto del estado, considera que "la excesiva burocracia, los salarios insuficientes, las ratios altas, el incremento de las agresiones y la conflictividad a las aulas y la carencia de apoyo institucional son los factores que generan un malestar en el desarrollo de la tarea docente".

Especialmente significativas son las respuestas de las docentes en cuanto al incremento de la falta de respecto del alumnado y las familias hacia el profesorado y de la carencia de protección y ayuda de las instituciones ante situaciones de conflicto y agresiones.

En ese sentido, un 67% de las mujeres docentes ha manifestado su preocupación respecto a las faltas de respeto, ante un 56% de los hombres docentes. Respecto a la falta de ayuda y protección, es un motivo de preocupación para el 54% de las mujeres, mientras que solo un 39% lo ve como un motivo de preocupación. Estas respuestas evidencian que son las mujeres las que más sufren estas situaciones de agresiones y, por lo tanto, las que sienten más desprotección institucional.

Por eso, recuerda el sindicato, STEPV "criticó duramente que el reciente decreto de convivencia del actual gobierno, que se ha publicado este mismo mes de enero, ha eliminado las referencias y las medidas sobre la igualdad entre hombres y mujeres del anterior decreto del gobierno del Botànic".

En la rueda de prensa, STEPV también ha analizado los datos del informe desde la perspectiva de la afectación de la salud laboral del profesorado y ha exigido mejoras en la dotación de personal para atender y combatir los riesgos psicosociales derivados de la situación actual, que van en aumento los últimos años, entre otras medidas.

Finalmente, la organización sindical recalca que la encuesta ha servido para cuantificar los factores que más preocupan el profesorado que coinciden plenamente con las reivindicaciones sindicales que han motivado las movilizaciones durante este trimestre y la jornada de huelga del pasado 11 de diciembre: mejoras salariales, reducción de ratios y de burocracia, mejoras de las plantillas docentes y de las infraestructuras educativas.

En ese sentido, STEPV advierte de que "mantendrá la presión a la Conselleria de Educación para arrancarle medidas reales y efectivas de todos los temas reivindicados, ante la aceptación por parte de la consellera Carmen Ortí de negociar próximamente la plataforma sindical de la huelga del 11 de diciembre".