Buscan a un hombre de 69 años que se ha desorientado en una zona de montaña de Millares

Archivo - Un bombero forestal de la Generalitat
Archivo - Un bombero forestal de la Generalitat - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 28 abril 2026 19:07
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   VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un helicóptero y varias patrullas de la Guardia Civil, dos unidades de Bomberos forestales de la Generalitat y un coordinador forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se encuentran buscando a un hombre de 69 años que se ha desorientado en una zona de montaña de Millares (Valencia).

   Así lo ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en un mensaje publicado en 'X', que ha recogido Europa Press.

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