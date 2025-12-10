Bustamante, Nena Daconte y Maldita Nerea encabezan el cartel de Son de Spain en Alicante

Archivo - David Bustamante, durante un concierto - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Son de Spain ha anunciado a algunas de las figuras "más representativas del pop español" para su cita en Alicante el 14 y 15 de agosto de 2026. Bustamante, Nena Daconte, Maldita Nerea, Bebe y David Civera son algunas de las voces que sonarán en "el primer festival nacido de la comunidad más española de internet".

El proyecto nace de SpainSays, una comunidad cultural con más de 750.000 seguidores y 30 millones de impactos mensuales. Tras consolidarse como "fenómeno digital", el siguiente paso es "llevar esa identidad a un formato presencial", según ha expresado la organización del evento en un comunicado.

En forma de "homenaje", la propuesta reúne a algunas de las figuras "más queridas" de la música pop nacional. Son de Spain, ha apuntado la organización, "no será un festival nostálgico, sino un festival con denominación de origen, construido desde la autenticidad y la cultura española contemporánea". Los artistas seleccionados, ha continuado, representan la banda sonora "real" de España, con "voces que han marcado generaciones e himnos que cruzan edades".

El festival ofrece así una experiencia "transversal" e "intergeneracional", con un 'storytelling' con el sello "inconfundible" de SpainSays, que combina "ironía, sensibilidad y un enfoque contemporáneo de la marca España, sin topicazos ni clichés", ha aseverado la organización.

PRIMEROS CONFIRMADOS

Por su parte, David Bustamante presenta en Alicante su nuevo trabajo 'Inédito', en la gira del disco compuesto al completo por él mismo. Su presencia en Son de Spain garantiza un directo "lleno de energía, emoción y grandes himnos coreados por varias generaciones", según los promotores del evento.

Además, Nena Daconte, el proyecto liderado por Mai Meneses y que marcó una época con canciones "inolvidables" como 'Tenía tanto que darte', 'En qué estrella estará' o 'Disparé', llega al festival con un estilo "íntimo" y "melódico", para aportar "sensibilidad, elegancia y un repertorio que ha acompañado a millones de oyentes desde mediados de los 2000".

Igualmente, Maldita Nerea continúa "firme" con su propuesta de pop "elaborado, honesto y sincero", con "éxitos" como 'El secreto de las tortugas o 'Perdona si te llamo amor'. Su directo destaca por su "entrega absoluta" y por la "capacidad" del grupo de convertir cada concierto en "un encuentro emocional con el público".

Desde su paso por Eurovisión en 2001, David Civera se ha consolidado como un "icono del pop latino y festivo", a juicio de los organizadores de Son de Spain, que han apuntado que el cantante recorre gran parte de la geografía nacional con su gira '25 aniversario', en la que hará un repaso de todos los sus "grandes éxitos", además de sus temas más actuales.

El festival también contará con la actuación de Bebe, quien irrumpió en el panorama musical con temas como 'Siempre me quedará, 'Ella' o 'Malo'. Su propuesta artística, "cargada de emoción y sensibilidad", añade una dimensión "más personal e intensa" al cartel de Son de Spain, han concluido los promotores.