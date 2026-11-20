El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. - VOX

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado el "desprecio" que, a su juicio, hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Comunitat Valenciana y ha recordado que el líder de su partido, Santiago Abascal, cerrará la campaña electoral en la plaza de toros de València "como muestra del compromiso de Vox con esta tierra".

"El 30 de noviembre muchísima gente irá a trabajar con una sonrisa gigantesca porque nos habremos liberado de la losa de Pedro Sánchez", ha augurado.

Así lo ha manifestado Buxadé en un acto de campaña este viernes en Torrent (Valencia), donde ha sacado pecho del modelo político impulsado por Vox en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que el próximo 29 de noviembre España "tiene la oportunidad de seguir el camino iniciado por los valencianos".

"Queda una semana para el cambio profundo que necesita España", ha afirmado Buxadé, que ha reivindicado "las medidas de prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública, remigración y desregulación impulsadas en la Comunidad Valenciana".

En esta línea, ha defendido "que los valencianos tengan prioridad en el acceso a las ayudas y que se eliminen las trabas burocráticas que frenan la inversión, el empleo y el crecimiento económico". "Queremos que las mujeres estén seguras y que no haya machetes en las calles de Valencia", ha agregado, por lo que ha reclamado "más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y penas más duras".

Desde Torrent, un municipio que sufrió la dana de octubre de 2024, Buxadé ha incidido en que dos años después "siguen pendientes las obras de canalización, limpieza de cauces y reconstrucción en Torrent y Paiporta". "Es necesario un Gobierno que ponga los intereses de los valencianos por encima de todo", ha exigido.

SECTORES ECONÓMICOS

Asimismo, ha advertido de las "consecuencias de las políticas de Bruselas para dos sectores fundamentales de la economía valenciana": la industria cerámica de Castellón y la automoción en Almussafes.

Sobre esta cuestión, ha criticado que "los derechos de emisión de CO2 y la competencia de productos asiáticos amenazan miles de puestos de trabajo". "No puede perderse ni un solo puesto de trabajo de nuestra gente. Necesitamos un Gobierno que vaya a Bruselas y diga: se acabó", ha zanjado.