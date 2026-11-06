Buxadé dice que Transportes es la "zona cero de la corrupción" y que gracias a Vox la Fiscalía Europea investiga

Jorge Buxadé durante su visita a CastellóN - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha señalado hoy que el Ministerio de Transportes es "la zona cero de la corrupción" y que gracias a las denuncias de su formación la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude que afectaría a fondos europeos en la línea de AVE Madrid-Sevilla, donde se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo), y ha llevado a cabo diligencias en la sede de Adif.

"Gracias a las denuncias permanentes de Vox, tanto en el ámbito nacional como internacional, la Fiscalía Europea ha iniciado la correspondiente investigación para ver qué ha sucedido con esos fondos de deberían de haber sido destinados a la adjudicación de los contratos para la mejora de las condiciones de seguridad de las infraestructuras ferroviarias", ha subrayado.

Buxadé se ha pronunciado así hoy ante los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a Castellón.

El eurodiputado de Vox ha recordado que "la corrupción mata" y que "cuando se roba, se blanquea capitales, hay tráfico de influencias y formas parte de una organización criminal con apariencia de gobierno la gente muere".

Se ha referido a los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, "en las sedes de Adif y de muchas personas absolutamente implicadas en esa mafia socialista, los que acompañaban a Pedro Sánchez, los que han sido sus escuderos durante años", ha dicho.

"El Ministerio de Transportes es la zona cero de la corrupción y la zona cero de la muerte de españoles en las infraestructuras ferroviarias como consecuencia de las mordidas, de las adjudicaciones ilegales, del trinque, del robo y de esos otros comportamientos improcedentes como el consumo de cocaína o las prostitutas", ha apuntado Buxadé.

El eurodiptado ha manifestado que la "batalla" no va a terminar ni Vox la va a parar en la campaña electoral ni con posterioridad a ella.

"Los españoles exigen responsabilidades no sólo políticas, pues no valen las dimisiones forzadas con puro interés electoral para intentar salvar la cara ni que al presidente de Adif se le pida el cese, lo que queremos es responsabilidad política real y responsabilidad penal real porque hay muertos, y cuando hay muertos alguien tiene que responder cuando sabemos perfectamente que el cuidado y la garantía de la seguridad ferroviaria es responsabilidad del Gobierno, por lo que deben rendir cuentas ante un tribunal", ha concluido.