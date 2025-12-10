El CACV concluye que la cobertura televisiva de À Punt de la manifestación del aniversario de la dana fue "deficiente"

Archivo - Imagen panorámica de cientos de personas con pancartas pidiendo la dimisión de mazón, durante una manifestación para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, a 25 de octubre de 2025, en Vale - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) considera que la cobertura televisiva de À Punt de la manifestación del día 25 de octubre contra el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana en el primer aniversario de la catástrofe fue "deficiente" y señala que por su "impacto y trascendencia" no podía "tratarse como una cualquiera o como las otras que se habían convocado puntualmente con la misma finalidad".

La entidad, como autoridad audiovisual independiente y supervisora de los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana, ha concluido la tramitación de diversos expedientes de queja presentados a través de la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA) relacionados con la cobertura informativa de la manifestación.

La tramitación se inició con el análisis del contenido de las quejas presentadas y se trasladó un resumen de estas a la presidencia del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) para solicitar información de "las circunstancias y los motivos de la cobertura realizada".

La presidencia de la CACVSA, por su parte, informó sobre las actuaciones de los servicios informativos tanto el día de la manifestación, con la cobertura que se ofreció en la web, la radio y las redes sociales, como en el programa especial de 'Zoom' emitido el lunes 27 de octubre y la programación destacada el mismo 29, justo cuando se cumplía un año de la tragedia, con 17 horas de contenido informativo, incluyendo la retransmisión del Funeral de Estado en recuerdo y memoria de las víctimas mortales.

No obstante, el CACV discrepa ante la "falta de cobertura" de la mencionada manifestación en la televisión pública. La principal razón, sostiene, es que la televisión "sigue siendo el medio de comunicación más importante para la mayor parte de la sociedad valenciana, especialmente cuando se trata de noticias o acontecimientos ocurridos en el entorno más próximo".

Por tanto, la entidad no comparte la decisión de À Punt de "no informar por televisión de la manifestación que se estaba llevando a cabo por las calles de València durante la tarde y que había convocado a miles de personas que legítimamente estaban expresando su indignación sobre la gestión del día de la dana y los días posteriores por parte de las instituciones".

"IMPACTO Y TRASCENDENCIA"

A juicio del CACV, resulta evidente que esta manifestación, "por su impacto y trascendencia, no podía tratarse como una manifestación cualquiera o como las otras que se habían convocado puntualmente durante todo el año con la misma finalidad".

Finalmente, el Consell Audiovisual ha manifestado la necesidad de que los medios públicos valencianos "cumplan con su obligación de informar con rigor y calidad a la ciudadanía de los hechos y acontecimientos más relevantes que tengan lugar en su entorno más próximo, como establece el ordenamiento jurídico".

Todo ello, ha añadido, "en la diversidad de pantallas y dispositivos que están a su alcance y a través de los cuales pueden distribuir la información, particularmente la televisión, que sigue siendo imprescindible para conectar con audiencias mayoritarias y generalistas".