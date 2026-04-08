Cae una banda de ladrones en joyerías en varias provincias, con robos mediante alunizaje por un millón de euros

1075794.1.260.149.20260408091216 Cae una banda de ladrones en joyerías en varias provincias, con robos por valor de un millón de euros - GC

CASTELLÓ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable de robos con fuerza mediante alunizaje en joyerías ubicadas en las provincias de Castellón, Toledo, Teruel, Tarragona, Almería y Madrid. Esta operación conjunta se ha saldado con la detención de seis personas de entre 27 y 60 años y con el esclarecimiento de 27 delitos cometidos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

En todas las joyerías afectadas por esta organización, los agentes corroboraron el mismo modus operandi por parte de un grupo perfectamente organizado que actuó en las localidades de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Senia (Tarragona), Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanes (Madrid) y Campohermoso-Nijar (Almería). El valor de las joyas sustraídas, los vehículos utilizados y los daños ocasionados asciende aproximadamente a un millón de euros, informa el instituto armado.

Los integrantes del grupo actuaban de forma perfectamente coordinada y con un claro reparto de funciones. Realizaban labores previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, seleccionando cuidadosamente los objetivos antes de ejecutar los robos.

Para la comisión de los robos ocultaban su rostro, empleaban guantes para dificultar la acción policial y utilizaban el método del alunizaje. Utilizaban vehículos de gran potencia, en muchos casos sustraídos o con placas manipuladas, con los que accedían de forma violenta a los establecimientos.

Una vez en el interior, sustraían principalmente joyas y relojes de alto valor en un corto espacio de tiempo, mientras otros miembros del grupo realizaban funciones de vigilancia y apoyo para asegurar la huida.

Además, el grupo contaba con capacidad logística para desplazarse entre provincias y operar de forma continuada en diferentes puntos del territorio. Las investigaciones han determinado que las joyas sustraídas eran vendidas de forma inmediata en un establecimiento de segunda mano, lo que dificultaba su recuperación y trazabilidad.

En la fase final de la operación se realizaron cinco registros domiciliarios y uno en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en las provincias de Castellón, Madrid y Toledo, en los que se intervinieron efectos procedentes de los robos y otros elementos de interés para la investigación.

PRISIÓN PARA CUATRO DETENIDOS

A los seis arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los detenidos.

El desarrollo de la operación ha sido posible gracias a la actuación conjunta y coordinada de las unidades orgánicas de Policía Judicial de las comandancias de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel, junto con la UTI de Terres del Ebre de Mossos d'Esquadra, que han trabajado de manera estrecha y coordinada, compartiendo información y líneas de investigación, lo que ha resultado clave para el total esclarecimiento de los hechos y la desarticulación del grupo criminal.