El CAHH 'rediseña' su recorrido por el arte contemporáneo con 45 novedades y una apuesta internacional

La nueva colección presentada en el Centro de Arte Hortensia Herrero - CAHH

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de València renueva su exposición con un recorrido por el arte contemporáneo que reúne un centenar de obras, de las que un total de 45 son nuevas. Las piezas están firmadas por 56 artistas diferentes y, de ellos, 19 se estrenan en este espacio. Además, la muestra remarca la apuesta por el arte internacional, ya que el 65% de las creaciones son de artistas extranjeros.

Entre las principales novedades que plantea este nuevo itinerario por el centro, destacan la incorporación de una de las icónicas calabazas de la artista Yayoi Kusama, un espacio dedicado al artista mallorquín Miquel Barceló, una escultura de Antony Gormley adaptada específicamente para el CAHH y propuestas inmersivas e interactivas de Mat Collishaw y el colectivo japonés teamLab. A ello se suma la llegada de nuevas obras de Joan Miró, una pieza de gran escala de Jean Dubuffet y una escultura de Sean Scully realizada con cristal de Murano de colores.

Durante la presentación, la coleccionista y mecenas Hortensia Herrero se ha mostrado "muy contenta con el resultado de la nueva presentación". Al haber cambiado un 75% las salas, se "van a poder descubrir una gran cantidad de obra nuevas", ha afirmado. Sobre las nuevas obras expuestas, ha confesado que la que más le gusta es el banco de Dubuffet "porque tiene mucho protagonismo en la sala". "Y me encanta que la gente pueda sentarse y vivir el arte de otra forma", ha remachado.

Al hilo de la obra de Dubuffet, el director artístico de la Fundación, Javier Molins, --quien también ha asistido en la presentación, al igual que el presidente de Mercadona, Juan Roig-- ha dicho que "rompe los límites de la pintura, escultura, mobiliario y arquitectura, porque es una escultura, pero está pintada, es un banco en el que la gente se puede sentar, y tiene un aspecto arquitectónico con dos sombrillas que acompañan a la pieza".

La nueva presentación de la colección recopila una selección especialmente variada de obras que permite apreciar la diversidad de lenguajes y materiales. Por ejemplo, la escultura de Antony Gormley explora la relación entre el cuerpo humano y el espacio que lo rodea a través de finas bandas de acero que expanden los límites de la figura y la arquitectura.

La artista Yayoi Kusama transforma la forma orgánica de una calabaza, uno de los motivos recurrentes de su universo creativo, mediante lunares, convirtiéndola en una pieza tan reconocible como sorprendente. Frente a ella se encuentra una pieza de Maurizio Cattelan que presenta una plancha de oro perforada por disparos de distinto calibre, así como una selección de esculturas.

Otra de las incorporaciones ha sido la escultura de Sean Scully, realizada con cristal de Murano de colores y situada junto a la obra específica que el artista creó para la antigua capilla del palacio.

En la colección también se puede observar nuevas experiencias multimedia, una instalación específica de Mat Collishaw, Sordid Earth, que invita al visitante a sumergirse en un exuberante paisaje tropical que evoluciona. Otra de las novedades es Proliferating Immense Life - Dawn and Dusk, A Whole Year per Year (2023), del colectivo japonés teamLab, que presenta un paisaje floral en permanente transformación que además reacciona a la presencia de los visitantes.

La selección mezcla obras de gran fuerza visual con propuestas que invitan a la participación, la observación y el descubrimiento. La convivencia de pintura, escultura, instalaciones inmersivas y obras interactivas permite acercarse al arte contemporáneo desde múltiples perspectivas y ofrece una experiencia dirigida a todos públicos.

"CAMBIO SUSTANCIAL"

Molins ha destacado el "cambio sustancial" en el centro de arte, porque el 75% de las salas son diferentes y solo se mantienen cuatro salas de las 17 que hay en la institución. Y ha puesto en valor que "el sentido y el corazón" del centro museo es la colección.

En esta selección, se ha incrementado el número de artistas internacionales, con un 65% de presentación, frente al 50% anterior. A su vez, se han reducido el número de obras de algunos artistas pero ahora hay más variedad de autores.

El 100% de las obras pertenecen a la colección de Hortensia Herrero y algunas se muestran por primera vez. Asmismo, se da la oportunidad de contemplar la producción de autores inéditos en València.

Molins ha apuntado que los artistas más importantes de esta colección están aquí: "Hemos salido con los titulares y los jugadores más importantes, mantenemos los Messi y Ronaldo, y hemos incorporado nuevos jugadores que le den frescura al equipo", ha bromeado.

El especialista ha comentado que los criterios para adquirir las obras se basan en "que le guste" a la coleccionista, Hortensia Herrero, que tiene que "estar delante de la obra" y "experimentarla en directo". La colección "nunca se ha destacado por la cantidad, sino por la calidad", ha enfatizado.

"Exponer las obras ha sido un reto, hay que encajarlas en un edificio muy característico con una arquitectura determinada", ha explicado. A su vez, ha dicho que "esta misma exposición no sería extrapolable a otro espacio que no fuera este, ya que todas las obras pensadas para los espacios específicos que las acogen", ha apuntado el director artístico.

"El arte es muy variado e internacional. Tenemos pintura y escultura por una parte, y arte multimedia por otro. El objetivo es ofrecer la variedad de arte que hay en el mundo y traer a València el mejor arte que hay actualmente", ha puesto en valor Molins.

La exposición que se puede visitar desde este viernes, estará de manera indefinida en el centro de arte, para "dar tiempo a que la gente venga con tranquilidad y a ver como reacciona".

Preguntado por si hay alguan previsión de ampliar la sede, ha alabado la ubicación actual, "en el corazón de la ciudad y en un lugar tan emblemático". "Es uno de los aciertos de este centro", ha resuelto.