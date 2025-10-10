Caída de árboles, achiques y rescates en la Comunidad Valenciana como consecuencia de las fuertes lluvias

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice que azota con fuerza la Comunitat Valenciana ha provocado durante la noche y esta madrugada la caída de algunos árboles, achiques de agua y un par de rescates en la autonomía.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', en la provincia de Valencia los bomberos han tenido que realizar varios servicios sobre las 5.30 horas en la localidad valenciana de Alcàsser y otra actuación por la caída de un árbol en El Puig. Además, se han reportado tres casos de achiques en Alcàsser.

En la provincia de Alicante se han reportado también dos casos de rescate y achiques de agua en la localidad de Torrevieja, han señalado las mismas fuentes.

En total, según han concretado desde el Consorcio de Bomberos de Alicante, desde las 19.30 horas de este jueves hasta las 00 horas de hoy, se han realizado 31 intervenciones.

El municipio más destacado ha sido Mutxamel, con 10 intervenciones, otras cinco intervenciones en Orihuela y cuatro en Elche, y se debieron fundamentalmente a achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

El total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13 hasta las 14 con 60 intervenciones. Las localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por otro lado, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), esta mañana estaba cortada por las lluvias la CV-920, en Alicante, Correntías Bajas-Jacarilla.

REGISTROS DE AGUA

En la provincia de Valencia, según fuentes de Avamet, en las últimas ocho horas se han registrado 39,4 l/m2 en Miramar; otros 35,6 en Oliva; 34,8 en Sueca; 33 en Ontinyent; 32,5 en Guardamar de la Safor; 29,8 en Gandia; 26,4 en Agullent; 24,4 en Sollana; 23,4 en Palmera; 22,6 en Alcàsser; 22,2 en Benirredrà; y 21,8 en València.

Por su parte, en la provincia de Alicante, Xàbia ha anotado 36,3 l/m2; Poble Nou de Benitaxell, 32,4; Dénia, 27,8; Sagra, 23,8; Pilar de la Horadada, 22,6; El Verger, 21,6; y, Teulada, 20,1.

En la provincia de Castellón, también en las últimas ocho horas, Illes Columbretes ha alcanzado los 136 l/m2; La Llosa, 32,6; Almenara, 28,0; Xilxes, 25,6; Oropesa, 22,4; Vila-real, 18,5; Cabanes, 17,0; Benicàssim, 16,4; Nules, 16,4; Moncofa, 16,0; y, Burriana, 15 l/m2.