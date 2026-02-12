La caída de árboles por el viento en Xàtiva deja temporalmente incomunicados a varios vecinos

Incidentes en Xàtiva - XÀTIVA

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de varios árboles como consecuencia del fuerte viento en la localidad valenciana de Xàtiva ha obligado a cortar accesos en zonas diseminadas del término municipal y ha dejado temporalmente incomunicados a algunos vecinos.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el temporal, caracterizado por fuertes rachas de viento, ha provocado esta noche alrededor de una decena de actuaciones relacionadas principalmente con la caída de árboles y ramas, desperfectos en el mobiliario urbano y daños puntuales en elementos de la vía pública.

Las incidencias más relevantes han sido la caída de árboles que llegaron a cortar accesos en zonas diseminadas del término municipal, dejando temporalmente incomunicados a algunos vecinos.

Gracias a la intervención coordinada de la Policía Local y del Consorcio Provincial de Bomberos, se procedió al corte y retirada de los árboles, restableciendo la circulación durante la madrugada, han apuntado las mismas fuentes.

Asimismo, se han registrado caídas de ramas que han ocasionado daños materiales en un vehículo estacionado, así como el desplazamiento o rotura de varias señales de tráfico, vallas de protección y elementos metálicos en solares. También se ha actuado ante la presencia de cascotes en la vía pública y la caída de una motocicleta a causa del viento, evitando riesgos mayores.

En todos los casos, las patrullas de la Policía Local aseguraron las zonas afectadas, retiraron o balizaron los elementos peligrosos y comunicaron las incidencias a las Brigadas Municipales para su reparación o reposición. Las brigadas han continuado esta mañana con las labores de revisión y adecuación de los puntos afectados para garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la rapidez en la respuesta y la coordinación de los servicios de emergencia, "que han permitido minimizar los daños y restablecer la normalidad en pocas horas", han dicho. No se han registrado daños personales.