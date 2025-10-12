La caída de un rayo en una caseta suspende la circulación de dos trenes en Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La caída de un rayo sobre una caseta de señales, que se ha incendiado, en Benicarló (Castellón) ha provocado la suspensión de la circulación de dos trenes en los municipios castellonenses de Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis. El servicio ya se ha restablecido.

Así lo ha informado info Adif en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha precisado que se han visto afectados el tren de LD 1092 Alicante-Barcelona Sants en Alcalà de Xivert (Castellón) y el tren MD 33720 Valencia Nord-Tortosa en Santa Magdalena de Pulpis (Castellón).

Ante esta situación, se ha ofrecido un plan alternativo de transporte por carretera para trenes de LD 1092 y 1101 entre Alcalà de Xivert y Vinaròs. Igualmente, se ha previsto un retroceso del tren de MD 33720 a la estación de Alcalà de Xivert para encaminar los viajeros a su destino.

Por su parte, Cercanías ha informado de que, en la línea C1, el tren con salida prevista a las 06.30 horas de la estación de Gandia con destino València Nord, ha efectuado su salida con 41 minutos de retraso por la climatología adversa.