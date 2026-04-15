CaixaForum València se adentra en la madriguera de Alicia en una muestra dedicada al universo de esta heroína moderna

CaixaForum València propone un viaje onírico por los mundos de 'Alicia en el país de las maravillas' - CAIXAFORUM

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum València propone un viaje onírico por los mundos de Alicia en el país de las maravillas en una muestra que profundiza en a los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas de esta conocida obra de Lewis Carolll que, después de 160 años, "sigue permeando todas las disciplinas artísticas".

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' se ha presentado este miércoles en la sede de CaixaForum València y ha contado con la presencia de su director, Álvaro Borrás, y de la conservadora de Teatro y Performance del Victoria and Albert Museum de Londres y comisaria de la muestra, Kate Bailey.

Se trata de la primera exposición del Victoria and Albert Museum que CaixaForum València acoge en sus instalaciones y, en ella, a través de 255 objetos y obras de arte de artistas como Salvador Dalí, Max Ernst, Yayoi Kusama, Paula Rego o Aldous Huxley, se ofrece una visión de gran alcance sobre la influencia de los dos libros protagonizados por Alicia, esta "rebelde heroína", 160 años después de su creación.

Álvaro Borrás ha señalado que, en los últimos años, la sala de exposiciones ha propuesto viajes pero "siempre" de tipo "cronológico o geográfico" y que, en esta ocasión, es la primera vez que proponen "un nuevo tipo de viaje: un viaje onírico".

"Es un viaje que nos traslada a espacios imposibles y a entornos mágicos y a viajar entre el mundo de lo real y de lo imaginario", ha apuntado, al tiempo que ha explicado que la muestra está dedicada a personaje de Alicia pero, "sobre todo" a la obra de su creador, Lewis Caroll, la cual, a su juicio, ha tenido una "gran influencia y repercusión" y "sigue permeando todas las disciplinas artísticas, pero también la filosofía, el conocimiento, la ciencia, la gastronomía, el diseño o la publicidad".

En esta línea, ha ahondado en que esta "heroína moderna" se ha convertido a lo largo del tiempo en "un referente intergeneracional, pero también transgeneracional" y que la exposición busca ser "una celebración de la creatividad y de la imaginación".

"SEGUIR EL VIAJE DE LA PROTAGONISTA"

Para ello, el espacio cuenta con una puesta en escena "sorprendente", que ha estado a cargo del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià, donde se propone a los visitante el juego de convertirse en Alicia y seguir el viaje de la protagonista a través de los textos.

La museografía del espacio juega con cambios de escala, color, escenarios y formas en las diferentes salas para llevar a los visitantes a un viaje entre lo real e imaginario. En ella se incluyen escenas icónicas como la caída a través de la madriguera del conejo, la fiesta del té del Sombrerero Loco, el estanque de lágrimas o los naipes de la Reina de Corazones.

El director de CaixaForum València ha señalado que la muestra, en su opinión, es inmersiva en el sentido de que, una vez el visitante entra dentro de la sala, "los cambios de formas, colores y escalas" le permiten adentrarse en el mundo de Alicia y le invita a "vivir una experiencia que mezcla la fantasía y la reflexión": "Nos invita a convertirnos de alguna manera en Alicia", ha apuntado.

Por su parte, Kate Bailey ha destacado que la obra de Lewis Carroll "nunca ha dejado de imprimirse y se ha traducido a más de 170 lenguas" y, aún en nuestros días, "sigue formando parte del imaginario colectivo".

Así, la comisaria ha sostenido que la exposición "ofrece diferentes respuestas a por qué un personaje victoriano resulta tan significativo; la cultura que propició su escritura, y el motivo por el cual los temas y las ideas que en ella se plasman continúan siendo relevantes en nuestros días".

Bailey ha asegurado que, aunque hayan pasado 160 años desde que se publicara la historia, los valores que transmite Alicia, como "el coraje de cuestionar la verdad, el poder", y "su curiosidad e imaginación", son "herramientas muy importantes para el siglo XXI".

"DESCENDER POR LA MADRIGUERA DEL CONEJO"

La exposición sigue la estructura narrativa de los 12 capítulos de Alicia en el País de las Maravillas y está dividida en cinco secciones temáticas.: 'La invención de Alicia'; 'A través de la pantalla'; 'Alicia, puerta a otros mundos'; 'Alicia en escena' y 'Convertirse en Alicia'.

En la primera sección el público podrá "descender por la madriguera del conejo" en un juego visual lleno de libros, el cual conecta con un nuevo escenario que emula una biblioteca victoriana.

Este primer ámbito aborda los antecedentes y el contexto literario, social y político que rodearon la creación de Alicia en el país de las maravillas y su secuela a manos de Lewis Carroll, un erudito victoriano que fue fotógrafo, matemático y escritor.

También se pueden ver las primeras ediciones de los libros, como la primera publicación de la novela en España con una traducción al catalán de Josep Carner y con ilustraciones de Lola Anglada, de 1927.

En la transición del primer ámbito al segundo, una proyección recuerda el estanque de lágrimas de Alicia. En este espacio se refleja el modo en que la historia se hizo rápidamente popular entre los cineastas.

Este espacio recupera la primera adaptación cinematográfica de Alicia, dirigida por Cecil Hepworth y Percy Stow y que se remonta a 1903, solo cinco años después de la muerte de Lewis Carroll.

SALVADOR DALÍ, MAX ERNST, YAYOI KUSAMA Y ALDOUS HUXLEY

También dedica especial atención a la aportación de Walt Disney que fue quien consolidó este icono con la película que más impacto cultural ha tenido en la conciencia de múltiples generaciones desde su estreno en 1951, donde Alicia se muestra con apariencia rubia, consolidando así su imagen en el imaginario colectivo.

La tercera sección se centra en el influjo de Alicia en la creación artística, musical y cultural popular: por un lado, el surgimiento del surrealismo en los años veinte; por otro, la década de los sesenta, con todas las transformaciones que trajo consigo.

Los temas más oscuros del país de las maravillas y del viaje al inconsciente que Alicia efectúa sedujeron a numerosos artistas vinculados al surrealismo; el rico material que proporcionaba el mundo fantástico de Carroll los ayudó en sus investigaciones en torno al mundo de los sueños, la distorsión de la percepción o los cruces entre realidad y ficción.

La exposición recoge el testimonio de obras de arte sobre esta historia a cargo de artistas de la talla de Salvador Dalí, Max Ernst, Yayoi Kusama, Aldous Huxley, además de Peter Blake, Edward Burra, Marion Adnams, John Craxton, Leonora Carrington y Ralph Steadman, entre otros.

Este ámbito recrea la mítica escena de la fiesta del té del Sombrerero Loco con una larga mesa en la que tazas, platos y teteras sobrevuelan las cabezas de los visitantes como si estuvieran cayendo del mismo techo.

El cuarto ámbito muestra a una Alicia como origen para diferentes géneros escénicos en los que el país de las maravillas es un espacio para imaginar en el que todo es posible.

EXPLORADORA ARMADA PARA EL SIGLO XXI

Este espacio evidencia que la historia de Alicia continúa siendo fuente de inspiración de numerosas escenas, desde el teatro, la música y la danza hasta la parodia y la sátira política, pasando incluso por ese escenario paralelo que es la realidad virtual.

Por último, en 'Convertirse en Alicia', la exposición se centra en las lecturas contemporáneas que presentan a la protagonista como un personaje actual, una exploradora armada para el siglo XXI.