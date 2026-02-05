CaixaForum València crea un cineclub comunitario para reflexionar sobre temáticas sociales

Tiempo de cine. El cineclub de CaixaForum - CAIXAFORUM

La Fundación "la Caixa" presenta del 8 de febrero al 24 de mayo en CaixaForum València 'Tiempo de cine', cineclub comunitario que proyectará grandes películas que girarán en torno a un tema de carácter humanista y social.

El objetivo es "redescubrir el poder del séptimo arte y también espejo de nuestra sociedad como espacio de diálogo comunitario e intergeneracional". El primer ciclo está dedicado a la infancia e incluye historias que cambian la centralidad de la mirada adulta para poner el foco en retos y vivencias de la niñez, según ha informado la entidad en un comunicado.

Ese primer ciclo incluye tres proyecciones que abordan la temática desde diferentes perspectivas y una cuarta sesión especial, en formato de cine-concierto. Además, en cada sesión el experto que dinamiza el espacio ofrecerá las claves para disfrutar plenamente del film y abrir un debate con el público asistente.

'Tiempo de Cine' propone un recorrido por la infancia como "etapa de descubrimiento y aprendizaje, un momento vital que ha inspirado algunos de los relatos más significativos del cine". Las películas seleccionadas, procedentes de contextos y épocas diversas, muestran experiencias universales como la amistad, el miedo, la pérdida o el primer acto de valentía, vividas con la intensidad propia de los primeros años de vida.

A través de estas historias de crecimiento, el cine recupera una mirada "curiosa y abierta al mundo, capaz de encontrar emoción, misterio y significado en las pequeñas experiencias cotidianas". La primera sesión dará comienzo el 8 de febrero con la proyección del clásico 'Los 400 golpes'.

La película, dirigida por François Truffaut en 1959, relata la vida de Antoine Doinel, un niño de trece años que se siente incomprendido tanto en casa como en la escuela. Incapaz de encajar en el mundo de los adultos, se escapa y empieza un camino lleno de dificultades, pero también de descubrimientos personales.

Considerada una obra fundacional de la Nouvelle Vague (Nueva Ola), la película destaca por su mirada íntima sobre la adolescencia, la rebeldía y la necesidad de libertad.

El 1 de marzo será el turno a la película 'La vida es bella'. El film de Roberto Benigni, narra la historia de Guido Orefice, un hombre ingenioso y vital cuya vida da un giro radical al ser deportado con su familia a un campo de concentración. Para preservar la inocencia de su hijo, transforma la brutalidad cotidiana en un juego lleno de reglas y fantasía.

Esta fábula humanista, que combina comedia y drama, se ha consolidado como un "clásico del cine europeo por su capacidad de emocionar y reflexionar sobre el amor, la imaginación y la resistencia frente al horror".

El ciclo continuará el 3 de mayo con el film 'Las niñas'. Ambientada en la Zaragoza de 1992, esta historia dirigida por Pilar Palomero sigue a Celia, una niña de once años que cursa estudios en un colegio religioso y comienza a cuestionar su entorno tras la llegada de una nueva compañera.

Entre la familia, la escuela y la amistad, el relato traza un delicado tránsito hacia la adolescencia, hecho de dudas y descubrimientos. Con una mirada íntima y realista, la obra retrata el final de la infancia en una España inmersa en un proceso de cambio.

El ciclo llegará a su fin el 24 de mayo con la proyección de 'Y sin embargo hemos nacido'. Dirigida en 1931 por Yasujiro Ozu, la película retrata la historia de dos hermanos que se trasladan con su familia a un barrio residencial de Tokio. Mientras se adaptan al nuevo entorno a través del juego y la amistad, descubren el mundo adulto.

CINE-CONCIERTO

La admiración hacia su padre se quiebra al observar su sumisión ante el jefe, dando paso a una reflexión sutil sobre la pérdida de la inocencia, el conformismo y las jerarquías sociales. Se trata de una sesión especial que se presenta en formato de cine-concierto, y que cuenta con el acompañamiento musical en directo de Caspervek Ensemble, en formación de cuarteto, para poner música a esta "joya del cine japonés".

Para contextualizar cada proyección, el ciclo cuenta con la participación de Áurea Ortiz Villeta, historiadora del arte y crítica de cine, técnica de la Filmoteca Valenciana y autora de varios libros sobre el séptimo arte.

Es cocreadora del pódcast Laboratorio de Investigación de Series y codirectora del festival LABdeseries. Para garantizar el acceso a todas las personas que estén interesadas en asistir al ciclo, se ha fijado un precio de 9 euros para el pack de cuatro películas, que se podrá adquirir directamente en el centro, o bien a través de la web.