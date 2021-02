Calero afirma que se analizarán los videos de los incidentes tras la concentración por Hasél y rechaza dimitir

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha afirmado que se visualizarán los vídeos de los incidentes que se produjeron el martes tras la concentración en València por Pablo Hasél para "analizar en profundidad lo que ha pasado o no ha pasado" y ha rechazado dimitir.

Sobre quienes piden que deje sus funciones como delegada, ha afirmado: "Están en su derecho de pedir mi dimisión, pero por supuesto no entra en mis cálculos darles ese gusto". Así lo ha manifestado este jueves en la rueda de prensa de presentación del informe Cumpliendo 2020.

Respecto a la actuación policial, Calero ha defendido que no hubo disparos de pelotas de goma, sino que hubo "contención", y ha explicado que después de actuaciones de este tipo "siempre analizan lo que ha podido pasar". Así, ha indicado que han pedido un informe a la policía de lo ocurrido.

De hecho, "después de ver lo que ha pasado en Barcelona y Madrid", la delegada ha mostrado su "satisfacción" porque aquí "no llegamos a más". En este sentido, ha defendido que los disturbios "no llevan a ningún sitio" y que en la concentración "no hubo ningún problema".

"Lo que no puede ser es que haya grupos que quieran saltarse todas las normas", ha manifestado, ya que "hubo un grupo que se quiso saltar las normas": "No se puede convertir una concentración en una manifestación. Si se quiere hacer una manifestación, se pide (autorización) para una manifestación".

Al respecto, "ante la previsión de nuevas concentraciones", Calero ha pedido "tranquilidad y responsabilidad" ya que "no se ganan derechos con la crispación". En este sentido, ha defendido el derecho de concentración y de realizar protestas, pero se ha preguntado: "Si lo que se quiere manifestar es que Hasél tiene que estar fuera de la cárcel, ¿qué sentido tiene montar esos disturbios?".