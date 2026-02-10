'Al caliu de les paraules' vuelve a recuperar la oralidad tradicional valenciana en su décima edición

Una edición pasada de 'Al caliu de les paraules' - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència y los patios de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, se abrirán un año más para acoger la décima edición de 'Al caliu de les paraules', el festival que "reivindica la palabra y la necesidad de escucharla de viva voz".

Así, los próximos 13 y 14 de febrero, el museo de la Diputació de València acogerá este encuentro que recupera la oralidad tradicional con una reunión alrededor del fuego donde, como se hacía antiguamente, se cuentan historias, cuentos y chistes.

Con casi una década de historia, 'Al caliu de les paraules' cuenta con un público aficionado que cada año asiste a un festival que pretende mostrar que la transmisión oral habla tanto del pasado como del presente, según ha informado la institución en un comunicado.

El programa, que nace con el fin de reivindicar la vigencia de la narrativa valenciana de tradición oral, permite compartir aquello que ofrecen los narradores profesionales y los más mayores: un conjunto de historias en forma de cuentos, chistes y canciones que giran alrededor de un tema.

En esta nueva edición, bajo el título 'El cuento y la mentira', se pretende abordar que los cuentos son "invenciones honestas y que, al contrario que las leyendas, no tienen ninguna pretensión de ser veraces", han subrayado desde la Diputació. De esta manera, al narrador le mueve el noble propósito de "encantar, deleitar, proporcionar placer y disfrutar".

De la mano del narrador valenciano Vicente Cortés, en cada edición se ha tratado un tema diferente, y se ha contado con profesionales valencianos así como con especialistas de habla hispana que, además de procurar unas sesiones divertidas y entrañables, han divulgado este curioso arte de contar historias.

El ciclo se celebrará este viernes 13 de febrero a las 20.00 horas, y el sábado 14 de febrero a las 18.30 horas. Además, tiene acceso gratuito con recogida de entradas desde este martes 10 de febrero en el vestíbulo de L'ETNO.