El calor volverá a apretar en la Comunitat Valenciana entre el domingo y el viernes tras los días de brisas

Archivo - Dos hombres toman el sol en la playa de La Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará una pico cálido a partir del domingo y hasta el próximo viernes, con el máximo previsto el lunes y martes, tras las brisas de los últimos días que han suavizado algo las temperaturas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), si en los últimos días la temperatura media ronda 26 grados, entre el domingo y el martes podrá llegar a 29 y hasta el viernes se mantendrá en unos 28.

Respecto a las brisas de los últimos días, Aemet explica que en la Comunitat Valenciana, el aire cálido en muchas ocasiones no toca tierra y por debajo hay una masa de aire más fresca.

"Se puede decir que estamos 'sumergidos' dentro de una burbuja de aire más fresco, de origen mediterráneo. Esta burbuja de aire fresco se introduce en tierra por la célula de brisa", indica la agencia estatal en redes sociales.

En concreto, esta célula de brisa introduce una masa de aire algo más húmedo de un espesor de unos 800-1.000 metros que protege del aire cálido africano que se sitúa por encima.

En la ciudad de València, este pasado jueves a las 14 horas, el aire fresco mediterráneo se extendía desde superficie hasta una altitud de 1.200 metros. Por encima se situaba al aire cálido africano.

El perfil clásico de viento de la célula de brisa es viento del este que introduce aire fresco desde superficie hasta 800-1.000 metros y, por encima, a partir de mil metros, contrabrisa del suroeste y oeste hasta 3.800 metros.