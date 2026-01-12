Camacuc y Els 10 de la ploma impulsan una colaboración que une literatura e ilustración en valenciano

Portada de enero - CAMACUC

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La editorial valenciana Camacuc se une junto a Els 10 de la ploma, un colectivo formado por escritores y escritoras valencianas, en una nueva iniciativa que tiene como objetivo crear historias que combinan textos literarios e ilustraciones originales, pensadas especialmente para niñas y niños, y que contribuyan a la defensa y difusión de la cultura valenciana y en valenciano.

A diferencia de otras experiencias desarrolladas anteriormente por la editorial --donde los niños y las niñas aportaban los dibujos y desde la revista se construían las historias-- en esta ocasión el proceso creativo se invierte, de manera que serán los autores de Els 10 de la ploma quienes escribirán los textos, que posteriormente serán interpretados visualmente por los ilustradores de Camacuc, generando un diálogo creativo entre la palabra y el dibujo, según ha informado la editorial en un comunicado.

Els 10 de la ploma es una entidad de carácter intercomarcal que agrupa escritores, escritoras y estudiosos de la literatura de l'Horta Nort, l'Horta Sur y la ciudad de València que tiene como objetivo principal "difundir la actividad literaria en valenciano y convertirse, a la vez, un espacio de encuentro y cooperación entre autores y autoras de varias generaciones.

Asimismo, la editorial valenciana ha señalado que, entre sus finalidades, también destaca "el impulso y la divulgación del estudio y la actividad literaria en valenciano, así como la colaboración con instituciones y entidades afines".

"Esta colaboración hace hincapié en la necesidad de hacer piña entre proyectos y creadores y creadoras para reforzar el mundo editorial valenciano, un sector clave para la vitalidad cultural del país y para la transmisión de la lengua y los valores propios a las nuevas generaciones", ha resaltado Camacuc.

En este sentido, han insistido en su apuesta para "ofrecer contenidos de calidad dirigidos al público infantil, sin renunciar a una mirada artística y cultural que también conecta con personas adultas aficionadas al cómic y a la ilustración".

Por su parte, el director de Camacuc, Joan Escrivà, ha querido destacar la importancia de esta iniciativa conjunta: "Queremos agradecer a Els 10 de la ploma su colaboración. A lo largo de su trayectoria, Camacuc siempre ha sido un espacio abierto a nuevas experiencias creativas y a proyectos que suman esfuerzos para defender la lengua y la cultura valencianas".

Escrivà ha remarcado también que "este tipo de colaboraciones demuestran la fuerza de nuestro tejido cultural y editorial, y la capacidad de trabajar conjuntamente desde miradas y disciplinas diferentes".

La iniciativa se desarrollará durante los próximos números de la revista, consolidando este proyecto como una apuesta por la creación compartida y por el futuro de la cultura en valenciano.