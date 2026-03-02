La Cámara de Comercio de Castellón celebra en septiembre Ignite, el nuevo Congreso Internacional de Innovación Cerámica

Presentación de Ignite - EUROPA PRESS

La Cámara de Comercio de Castellón ha presentado oficialmente esta mañana Ignite, el nuevo Congreso Internacional de Innovación Cerámica que se tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre, tras la celebración de la feria Cersaie. Este lanzamiento marca un "punto de inflexión" para el clúster cerámico, evolucionando desde el modelo de congreso técnico-académico tradicional hacia una plataforma estratégica de referencia internacional diseñada para definir el futuro industrial, tecnológico y regulatorio del sector.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Dolores Guillamón, ha subrayado que la creación de Ignite es "una respuesta firme para el sector cerámico, que necesitaba un escaparate de excelencia gestionado desde la transparencia". Por ello, "Ignite no nace como una mera alternativa, sino como una evolución natural que refleja "la transformación de una industria que ha pasado de la resistencia a la resiliencia activa", ha dicho.

Guillamón ha explicado que este congreso llega ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón para seguir organizando conjuntamente Qualicer.

"Ha habido intento de acercamiento y la relación con el Colegio de Ingenieros por mi parte es excelente, pero, tras intantarlo por activa y por pasiva, no ha sido posible el entendimiento, aunque lo ideal hubiera sido hacer el congreso conjuntamente", ha añadido.

La identidad de Ignite ha sido desarrollada por la consultora estratégica Karate, bajo la dirección de Jorge Segarra, quien ha subrayado que el nombre 'Ignite' surge como un verbo de acción e ilusionante que busca dimensionar y renovar la idea del congreso, alejándose del concepto exclusivo de "la calidad" para abrirse a las "nuevas ideas" y la innovación en toda su extensión.

La marca se apoya en una identidad visual contemporánea que utiliza el color verde de la ciudad de Castellón como bandera y origen, ha señalado. Según Segarra, el proyecto "no es solo una nueva creación, sino una oportunidad de impulsar un histórico de 36 años, convirtiéndose en una plataforma de inspiración para que las nuevas generaciones recuperen el orgullo cerámico".

Por su parte, el director técnico del congreso, Pedro Hernández, ha detallado que se trata de "una estructura que rompe con los formatos clásicos para centrarse en el impacto real y la toma de decisiones estratégicas".

PROGRAMA

El programa del congreso se estructura en tres pilares diseñados para equilibrar el rigor académico con el impacto estratégico en el sector. En primer lugar, las Comunicaciones Científicas y Técnicas mantienen el prestigio del evento mediante un sistema de revisión por pares realizado por expertos independientes, "lo que garantiza la calidad de los datos y evita que el contenido sea puramente comercial", ha destacado Hernández.

Por otro lado, las Ponencias Industriales de Referencia ofrecerán una visión estratégica real, al estar protagonizadas por altos directivos y líderes tecnológicos con autoridad directa sobre el negocio y las operaciones de las empresas tractoras.

Finalmente, los Foros Estratégicos consistirán en debates guiados entre expertos y reguladores que, "lejos de ser mesas redondas improvisadas, generan conclusiones ejecutivas en forma de recomendaciones y alertas para los líderes sectoriales", ha dicho.

Además, el contenido de Ignite se estructurará en torno a cinco ejes temáticos que responden a los desafíos reales de la industria. Estos incluyen la descarbonización real y competitiva, centrada en la electrificación viable y el hidrógeno; la digitalización profunda mediante inteligencia artificial y gemelos digitales; el desarrollo de materiales cerámicos avanzados para aplicaciones en salud y movilidad; la sostenibilidad integral como condición de acceso a mercados; y la geopolítica industrial para analizar la competencia global de mercados como China e India.

Con este enfoque, el congreso aspira a ser el lugar donde se anticipen los vectores que condicionan el futuro de la cerámica, aportando conocimiento útil para la competitividad europea, ha concluido Hernández.

La Cámara de Comercio ha confirmado que tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación y los ayuntamientos que venían colaborando con Qualicer han señalado que continuarán subvencionando Ignite que, al igual que el anterior congreso, se celebrará cada dos años.