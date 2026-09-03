Cámara Valencia reclama una solución "cuanto antes" para Ceuta y llama a mantener la estabilidad institucional

Archivo - El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha mostrado el apoyo y la solidaridad con Ceuta a raíz de la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma, al tiempo que ha reclamado encontrar una solución "cuanto antes" y mantener la "estabilidad institucional".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en el acto de inicio de curso del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, al que ha asistido también el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Morata ha mostrado solidaridad y apoyo con los ciudadanos de Ceuta "y especialmente, desde nuestra responsabilidad, con sus empresarios, autónomos y trabajadores". "Ceuta es España y no puede sentirse sola ante una situación de esta gravedad", ha reivindicado.

Además, el responsable de Cámara Valencia ha exigido encontrar "una solución cuando antes" que evite "deteriorar la confianza institucional" y mantenga la "estabilidad institucional".

"Los empresarios necesitamos estabilidad, seguridad y confianza en las instituciones. Un país con instituciones sólidas y respetadas genera confianza, fundamental para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo y la sociedad confíe en el futuro", ha expuesto.