Camarero acusa a Morant y al PSPV de "alentar la violencia" en la Procesión Cívica por la asistencia de Mazón

Archivo - La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, interviene durante el acto institucional del 9 d'Octubre - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Asegura que el 'president' asistirá y que, de momento, "todos los actos se mantienen" a pesar de la alerta por lluvias

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha acusado a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y a los socialistas valencianos de "alentar la violencia, el boicot y la ruptura de la convivencia" en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre por la presencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Una postura que ha calificado como "una deriva peligrosísima", "algo inédito en España" y traspasar "una línea roja institucional".

"Diana Morant, con las declaraciones que ha hecho, se sitúa al lado de la violencia, de los que buscan generar altercados de odio, mientras desde el Consell siempre estaremos animando a la paz social, a la unidad, a la 'germanor', a la convivencia y al respeto a las tradiciones y a las señas de identidad".

Así lo ha manifestado, en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, preguntada por si hay preocupación por posibles protestas en la Procesión Cívica contra Mazón, por que el PSPV diga que es una "provocación" su asistencia y por la alerta naranja por lluvias decretada para ese día.

Camarero ha explicado que la Generalitat estará pendiente a la situación meteorológica, aunque por el momento ha indicado que "todos los actos se mantienen tal y como estaban previstos" y ha reiterado que Mazón "irá a la Procesión Cívica". De hecho, ha destacado que la Generalitat ha adelantado este año media hora el acto institucional del 9 d'Octubre, a las 9.30 de este jueves, porque hay "muchos reconocimientos" por la dana y para "llegar a la procesión".

Dicho esto, ha denunciado que Morant hizo "manifestaciones intolerables" sobre la presencia de Mazón en la Procesión Cívica en "el día grande de los valencianos". "El PSPV está traspasando todas las barreras del sentido y del decoro institucional, y eso es peligroso además de ser impresentable", ha reprochado, para advertir que "llamar al odio, a la bronca y a la violencia es algo inédito en España".

Camarero ha defendido que este acto que acompaña a la Real Senyera por el centro de València representa "el respeto a nuestras instituciones y a nuestra cultura", por lo que ha pedido y "deseado" que ese día se respete a las señas de identidad "y que no haya incitación a la violencia".

"NO MANCILLAR EL SÍMBOLO DE TODOS LOS VALENCIANOS"

"Que esa incitación que estamos viendo en las últimas fechas no provoque que se mancille el símbolo de todos los valencianos", ha reclamado, y ha sostenido que el PSPV "traspasa el sentido común y la política constructiva que en este momento necesita nuestra tierra".

Y ha rechazado "la deriva de la izquierda en la Comunidad Valenciana, especialmente el PSPV, fomentando cada día más agresividad en sus declaraciones. Esa búsqueda de visibilidad política de la ministra valenciana la está situando fuera de la política que necesitan los valencianos de cercanía, diálogo y acuerdo en la reconstrucción".