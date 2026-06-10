Camarero afirma que no sabía qué era un Cecopi y dice que el tiempo conectada percibió que Utiel estaba bajo control

La vicepresidenta Susana Camarero en imagen de archivo - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha declarado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no sabía qué era un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que el tiempo en que sí estuvo conectada percibió que Utiel (Valencia) estaba "bajo control".

Camarero se ha pronunciado así en su testifical en el procedimiento que investiga el juzgado de Catarroja en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo, que ha acudido al órgano judicial sobre las 8.45 horas y ha entrado por el garaje previa autorización del presidente del tribunal de instancia, ha explicado que en el momento de la riada también ocupaba el cargo de consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y que se preocupó por los centros en los que tenía competencia.

Ha indicado que a mediodía del 29 de octubre recibió una convocatoria del Cecopi y se conectó telemáticamente. Ha aclarado que no era miembro del centro y que tampoco sabía qué era un Cecopi. "Yo estaba ocupada en el impacto de la situación que se estaba produciendo. Pero decidí conectarme porque tenía un momento", ha manifestado.

También ha señalado que se conectó al Cecopi para enterarse "en primera persona" de cómo iba la situación en relación a sus centros y a sus recursos. A las 17 horas, ha reproducido, comenzó a hablar el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, de la situación de Utiel, de que había gente en los tejados y que estaba la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se esperaba poder hacer rescates en las siguientes horas.

Más tarde, ha continuado, se habló del riesgo en Forata. La entonces consellera propuso evacuaciones. En ese momento habló con Argüeso por chat por si había centros dependientes de su consellería afectados.

Cuando escuchó hablar de Utiel, ha agregado, preguntó si había algún centro afectado de sus competencias. Le contestaron que no. "No hubo un listado de centros anterior ni ese día de centros que pudieran verse afectados por la dana", ha señalado. Y ha apostillado: "Durante el tiempo en que estoy conectada en el Cecopi mi percepción es que Utiel está bajo control".