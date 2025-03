Camarero afirma que "en los próximos días" habrá más reuniones de Mazón con víctimas dana: "Se van a recibir a todas"

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha avanzado que "en los próximos días" habrá más reuniones entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y las víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre: "Se van a recibir a todas".

Camarero se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por cuando tiene previsto Mazón convocar a todas las víctimas de la dana y asociaciones, después de que esta pasada semana se reuniera con cuatro familiares.

Al respecto, Camarero ha subrayado que el gobierno de Mazón "siempre" ha estado "junto a las víctimas, atendiéndolas, acompañándolas e, incluso, ayudándolas legalmente a muchas de ellas".

"Hemos estado desde el principio --ha añadido-- y no todo lo ven ustedes. No han visto todas las reuniones que hemos tenido los distintos consellers y pido respeto absoluto a las víctimas", ha reclamado.

Ha subrayado que las víctimas "merecen ese respeto y es bastante impresentable, por no decir otro calificativo, algunas declaraciones que intentan trasladar víctimas de primera y de segunda, incluso acusando a aquéllas víctimas que se reunieron el otro día de forma personal con el presidente y que no fue un acto preparado, sino espontáneo", ha afirmado.

"Mazón estuvo más de una hora con las víctimas y fueron tildadas de miserable. Incluso hubo quien dijo que estaban compradas. Yo creo que las víctimas merecen la no instrumentalización y el respeto máximo", ha apostillado.

En esta línea, ha añadido que "todas" las víctimas tienen la puerta de la Generalitat abierta: "Tengo que decir que en los próximos días va a haber más reuniones con víctimas. Todas las víctimas que se están poniendo en contacto con nosotros van a ser recibidas, con el presidente en este caso, van a ser atendidas y van a ser escuchadas. Todas se van a poder reunir con el presidente", ha aseverado.

"Nosotros estamos con nuestras puertas abiertas, como hemos estado siempre, frente a otras que nunca han estado, ni se les espera, que no estuvieron en el funeral, y hablo de Pedro Sánchez, que nunca ha atendido a las víctimas, que nunca ha estado aquí", ha criticado.

Preguntada por si ella se ha reunido personalmente con víctimas de la dana, ha dicho: "Como vicepresidenta me he reunido con algunas de las víctimas, yo no cuento todas la reuniones. Estamos ayudando a familias no solo desde el punto de vista material, sino legal, igual que algunos de mis compañeros".

Y ha concluido: "Todos los días mantenemos contacto permanente con las familias, piden ayuda y buscamos soluciones. Estamos acompañándoles en la tramitación que nos claman. Lo hemos hecho desde el principio", ha repetido.