Camarero afirma que tiene la "conciencia tranquila" sobre el 29O y que no dejó de atender "ni un minuto" las residencias

Censura el "tufo machista" de las críticas a Vilaplana y dice que la carta ratifica que Mazón "estaba recibiendo llamadas"

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en que ella no formaba parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana del 29 de octubre y en que cumplió con su responsabilidad durante aquel día en el marco de sus competencias, que ha recalcado que no eran las de emergencias, al tiempo que ha afirmado que tiene la "conciencia tranquila" sobre su gestión.

Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista en 'Les Notícies del Matí' de À Punt, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre su conexión al Cecopi a las 17.02 horas de la tarde de aquella jornada y su desconexión 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a un acto de entrega de premios de la CEV.

Camarero ha considerado que el hecho de que "diez meses después este tema salga a la luz, como buscando una responsabilidad", es "una cortina de humo para tapar lo que verdaderamente pasó en esas horas", que es que, "quien tenía que dar información, no la dio correctamente".

"Diez meses después se ha visto, por ejemplo, cómo Aemet no dio la información, Aemet ha confirmado que no podía tener la información de que llovieran 800 litros como llovió en las cabeceras", ha expuesto la vicepresidenta, que ha sostenido que tampoco "se había informado en el Cecopi de lo que estaba o de lo que iba a suceder posteriormente a lo largo de la tarde en el barranco del Poyo".

La responsable de Servicios Sociales ha hecho hincapié en que su Conselleria estuvo "desde las 8 de la mañana trabajando", algo que se ha "podido comprobar en reiteradas ocasiones porque se han publicado algunos de los whatsapps de los chats" internos de su departamento.

Sobre su agenda de aquel día, ha apuntado que acudió al pleno del Consell "a las nueve de la mañana", seguidamente asistió "a última hora de la mañana" a la Mesa de Diálogo Social con los sindicatos, algo que es "conocido también por todos". Y por la tarde, ha indicado, "a las distintas consellerias se nos convoca para conocer qué está pasando" con el episodio de lluvias.

Su departamento, Servicios Sociales, ha precisado que "está presente durante toda la reunión del Cecopi" mediante el secretario autonómico del ramo, y ha manifestado que ella decide conectarse "al principio" porque está "preocupada por las residencias" y "por qué municipios pueden estar afectados por esas lluvias y si en esos municipios se encuentran algunas de mis residencias".

"EL RESTO SOMOS MEROS ESPECTADORES"

"Por lo tanto, yo me conecto. ¿Qué veo y qué puedo comprobar en primera persona? Pues que los responsables de Emergencias de la Generalitat, encabezados por la consellera, el secretario autonómico, el director general, pero también los responsables del Gobierno de España, con la delegada a la cabeza, con las agencias estatales, Aemet, la Confederación --Hidrográfica del Júcar--, los bomberos, la UME, las FFCCSE, es decir, los verdaderamente responsables de las emergencias están en su trabajo, están tomando decisiones y están informando sobre lo que va sucediendo", ha expuesto.

"Por lo tanto, somos el resto meros espectadores de lo que las emergencias, desde su responsabilidad, desde su competencia, están actuando y están tomando decisiones. Yo asisto y después cumplo, sigo cumpliendo con mi agenda, que estaba prevista, sin dejar ni un minuto de atender a las residencias, ni yo ni el resto del equipo, porque también se ha podido comprobar cómo durante la hora que dura ese evento --la entrega de premios de la CEV--, yo estoy atendiendo a las residencias (...), estábamos preocupados y no dejamos de estar preocupados", ha continuado.

"Así durante toda la jornada, desde las ocho de la mañana hasta bien entrada la madrugada, es a lo que yo en primera persona me dediqué, a lo que nos dedicamos todo el equipo de la Conselleria, y era mi competencia, mi responsabilidad, y en eso estuvimos", ha añadido Camarero.

Por todo ello, ha zanjado: "Preguntemos a quienes estaban conectados y participando en el Cecopi como responsables de las emergencias si cumplieron con su obligación. Yo cumplí con la mía en cuanto a mi competencia con las residencias y los centros sociales".

CARTA DE VILAPLANA

En otro orden de asuntos, sobre la carta abierta remitida el viernes por Vilaplana, la vicepresidenta del Consell ha remarcado que la periodista "lo que manifiesta y lo que dice es que el 'president' estuvo comunicado y recibiendo llamadas y, por lo tanto, manteniendo esa información y ese contacto con la consellera de Emergencias, como se ha dicho en los últimos meses". "Por lo tanto, después de tantos bulos, de tanta manipulación, de tantas falsedades que se han dicho sobre esos momentos, se comprueba que era cierta la versión del 'president' que estaba recibiendo llamadas", ha agregado.

Además, como responsable de Igualdad del Consell, Susana Camarero ha censurado el "tufo machista" de la "infinidad de críticas e insultos malintencionados" que ha recibido Maribel Vilaplana durante estos últimos meses y ha pedido "hacer una reflexión de cómo las redes sociales y algunas manifestaciones pueden hacer ese daño en la salud mental de las personas".

Así, ha apostado por "una reflexión de cómo nos estamos comportando y cómo llevamos a la crispación absoluta determinadas cuestiones y cómo afecta en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, pero también en la salud de las personas". "Deberíamos reflexionar sobre ello", ha insistido.

FUNERAL DE ESTADO

Por otra parte, sobre el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que se celebrará el próximo 29 de octubre en la Ciutat de Les Arts i les Ciències de València, el día en que se cumplirá el primer aniversario de la tragedia, la vicepresidenta primera del Consell ha afirmado que los detalles del acto "todavía no están" cerrados y se va a "empezar a trabajar ahora" en "todos los aspectos" del mismo.

Dicho esto, ha asegurado que el "deseo" del Consell es que sea "un día de recuerdo y de homenaje a las víctimas" de la riada, así como que los familiares "se encuentren arropados, acompañados por toda la ciudadanía y por todos los valencianos, porque de eso se trata".

REMODELACIÓN DEL CONSELL

Por otro lado, sobre la posible remodelación del Consell, Camarero ha señalado que esta es "consecuencia del anuncio" de salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, pero en cualquier caso ha sostenido que es el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "quien tiene que tomar las decisiones" al respecto.

No obstante, se ha mostrado segura de que en la cabeza de Carlos Mazón está "seguir avanzando en la hoja de ruta" del Gobierno valenciano, que pasa por "seguir haciendo más grande la Comunitat Valenciana" y con la "prioridad absoluta" de la reconstrucción tras la dana. "Está en nuestra cabeza todos los días", ha recalcado.

REPARTO DE MIGRANTES Y VIVIENDA

Mientras, sobre el reparto de menores migrantes, Susana Camarero ha afeado al Gobierno de España que haya modificado la Ley de Extranjería "de espaldas" e "invadiendo competencias" de las comunidades autónomas, razón por la cual ha justificado que el Consell haya recurrido al Tribunal Supremo para tratar de suspender cautelarmente el decreto del Ejecutivo central. "No es una cuestión de sesgo político, sino de responsabilidad", ha aseverado.

Y en materia de vivienda, ha apostado por trabajar en la oferta, que es "lo que está provocando esos elevados precios", y ha puesto en valor el Plan Vive de la Generalitat para contar con 10.000 nuevas viviendas de protección pública en el mercado.