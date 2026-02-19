Camarero anuncia "atención específica" para los afectados por el incendio en el barrio Miguel Hernández de Alicante

La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero (c), visita el edificio afectado por el incendio del pasado lunes en el barrio Miguel Hernández de Alicante - GVA

ALICANTE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de "atención específica" para los afectados por el incendio del pasado lunes en un bloque de viviendas que pertenece a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) en el barrio Miguel Hernández de la ciudad de Alicante.

Así lo ha apuntado la administración autonómica en un comunicado, en el que ha detallado que Camarero ha visitado el edificio siniestrado con el fin de "comprobar el estado de la construcción" y que también se ha reunido con los arquitectos de la EVHA que están realizando inspecciones y evaluando daños.

Del mismo modo, ha mantenido un encuentro con la entidad social con la que colabora la EVHA para atender a los usuarios del parque público, han detallado desde la Generalitat.

Durante la reunión, la vicepresidenta primera ha anunciado la puesta en marcha de ese servicio de "atención específica" para los afectados para "atender y canalizar sus dudas y necesidades, una labor que ya se está desarrollando desde el primer momento por el equipo de la EVHA y la entidad colaboradora, pero que ahora va un paso más allá".

En este sentido, ha destacado "la inmediata actuación del equipo que permitió ofrecer alojamiento urgente, en colaboración con el Ayuntamiento, y está analizando y habilitando viviendas para poder ofrecer una alternativa habitacional a los inquilinos que no puedan volver" a sus inmuebles.

Igualmente, ha subrayado que "en todo momento ha primado la seguridad de los vecinos", a los que este jueves "se les ha acompañado para poder acceder a sus viviendas a recoger enseres", al tiempo que se les están proporcionando "atención y recursos para atender sus necesidades mientras se restablece su situación residencial", ha apuntado la Generalitat.

Este incendio obligó a desalojar a residentes de 36 viviendas. En concreto, del edificio en el que se iniciaron las llamas y de otros dos complejos colindantes.