Camarero anuncia la construcción de más de 30 viviendas industrializadas en Utiel para afectados por la dana

Camarero anuncia la construcción de más de 30 viviendas industrializadas en Utiel para dar solución a personas que perdieron su hogar en la dana

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la próxima construcción de aproximadamente 35 viviendas de protección pública industrializadas en Utiel para dar solución habitacional a personas que perdieron su hogar a causa de la dana.

Así lo ha comunicado en su visita este martes a Utiel, donde se ha reunido con el alcalde de esta localidad, Ricardo Gabaldón, y la corporación municipal, junto al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el director general, Juan Antonio Pérez, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Susana Camarero ha destacado que "estas viviendas van a ser una realidad gracias a la implicación del Ayuntamiento de Utiel, que ha cedido un solar municipal para construir viviendas de protección pública, dentro del Plan de Reconstrucción Local-Dana".

La vicepresidenta ha asegurado que, "al grave problema de la falta de vivienda, se le suma un reto aún mayor como es la reconstrucción de todo aquello que fue destruido por la riada". Por ello, ha explicado, "la Generalitat ha buscado soluciones rápidas y seguras como la vivienda industrializada que van a permitir agilizar los plazos de ejecución, mejorar el control de la calidad y garantizar la eficiencia energética para dar oferta real y asequible".

Para responder a las exigencias actuales, Susana Camarero ha explicado cómo la Generalitat ha puesto en marcha instrumentos como el Plan VIVE, para impulsar la construcción de vivienda de protección pública en toda la Comunitat, y el Plan VIVE Dana, un proyecto para construir casas industrializadas en los municipios afectados por la riada, que ha arrancado con una fase inicial de 250 viviendas.

PRIMERAS VIVIENDAS EN ALBAL Y TORRENT

Camarero ha recordado que Albal y Torrent son los primeros municipios en los que la Generalitat optó por la vivienda industrializada para atender la necesidad habitacional en las zonas afectadas por la dana, con una inversión de 15 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Con Utiel, se pone en marcha la tercera licitación del primer pliego en España de vivienda industrializada, con una inversión total prevista en estos tres municipios de 21,7 millones de euros, financiados por la Generalitat.

Las viviendas de Utiel se edificarán en una parcela con una superficie de 1.417 m2, ubicada entre las calles Minglanilla, avenida de Tejeda y avenida de Moya. Los estudios técnicos elaborados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) prevén la construcción de aproximadamente 35 viviendas. El presupuesto de licitación asciende a 6,7 millones de euros de euros y este martes se inicia la licitación para, en los próximos días, publicarla en la Plataforma de Contratación del Estado.

La consellera de Vivienda ha explicado que la Generalitat ha puesto en marcha un conjunto de medidas en el marco de la situación de emergencia con el fin de agilizar las actuaciones y procedimientos necesarios para dar respuesta a través de una recuperación lo más inmediata y eficaz posible.

"Los momentos de urgencia nos hacen explorar nuevos horizontes para dar una respuesta pública y aquí entra la innovación constructiva", ha declarado. Unas nuevas fórmulas de construcción que permiten reducir plazos de ejecución, mejorar el control de la calidad y garantizar la eficiencia energética.

RECLAMACIÓN DE MÁS FONDOS PARA VIVIENDA

En su visita a Utiel, Camarero ha subrayado la necesidad de aumentar los fondos destinados a vivienda y ha recordado que desde la Conselleria están reivindicando todas las opciones posibles.

En concreto, ha indicado que, "ante la negativa inicial del Gobierno de España a la financiación con 25 millones para viviendas industrializadas en municipios afectados por la riada, hemos presentado al Ministerio un plan especial de construcción de unas 250 viviendas industrializadas en municipios dana, solicitando autorización para la redistribución de los fondos europeos de la Comunitat para poder destinarlos a vivienda".

"Esto --ha dicho-- permitirá destinar una reserva de Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de unos 14 millones de euros a vivienda, mediante la asignación de hasta 50.000 euros por vivienda".

Desde la Generalitat se considera necesario avanzar en la línea de la construcción industrializada de vivienda de protección pública como la opción más conveniente dada su rápida ejecución y puesta en uso. La previsión es que en un plazo de unos 12 meses se ejecuten los trabajos de redacción de proyectos, básico y de ejecución, y la ejecución de las obras.

Las bases técnicas de cada emplazamiento dejan abierto a las empresas de construcción industrializada, como expertas en la materia, la proposición del sistema constructivo más adecuado y conveniente.