Camarero anuncia talleres de empleo para jóvenes en municipios afectados por la dana que beneficiarán a 450 personas

Camarero durante la visita al taller de empleo - GVA

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado este martes la puesta en marcha de nuevos talleres de empleo dirigidos a jóvenes para contribuir a la recuperación de los municipios afectados por la dana, que podrán beneficiar a alrededor de 450 personas.

Camarero ha realizado este anuncio durante su visita a los talleres de empleo de Alcàsser (Valencia), donde ha adelantado que próximamente se publicará en el DOGV la convocatoria del programa Talento Joven Garantía Juvenil, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La vicepresidenta ha destacado que estos programas "permiten a los jóvenes formarse en un oficio mientras trabajan en proyectos reales vinculados a la reconstrucción de sus municipios, lo que mejora su cualificación y multiplica sus oportunidades de acceso al mercado laboral".

El programa Talento Joven Garantía Juvenil contará con una inversión de 9,9 millones de euros y permitirá desarrollar proyectos en municipios afectados por la dana, combinando formación profesional acreditable y empleo efectivo durante un periodo de 12 meses.

Las personas participantes podrán obtener certificados profesionales completos, al tiempo que adquieren experiencia laboral en actuaciones de interés general vinculadas a la recuperación del entorno.

Además, el programa incorpora formación complementaria en inserción laboral, competencias digitales, igualdad de género, prevención de riesgos laborales y emprendimiento.

Camarero ha subrayado que el empleo juvenil es "una prioridad para el Consell, porque facilitar una primera experiencia laboral es clave para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida". En esta línea, ha destacado la "evolución positiva" del mercado laboral entre la juventud valenciana ya que, según los datos de paro del mes de marzo, el desempleo entre menores de 25 años "ha descendido un 4,6% en términos interanuales, lo que supone 890 jóvenes menos en paro y el mejor dato para un mes de marzo de toda la serie histórica".

En este sentido, ha destacado que estos talleres "refuerzan la apuesta del Consell por los programas mixtos de empleo-formación como una de las herramientas más eficaces para mejorar la empleabilidad".

CÓMO PARTICIPAR

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados en los municipios afectados por la dana, que deberán estar inscritos en Labora y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Labora realizará la selección de las personas participantes entre aquellas inscritas que cumplan los requisitos del programa.

Las personas interesadas pueden solicitar cita en su Espai Labora, donde el personal orientador les informará sobre los requisitos y les acompañará en su itinerario de inserción.