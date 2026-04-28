Camarero dice que actuó el 29O con medios disponibles y lamenta no haber tenido información necesaria para ayudar "más"

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, comparece ante la Comisión de investigación de la Dana, a 28 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda durante la dana, Susana Camarero, ha defendido la actuación de su departamento el 29 de octubre de 2024, "con la información que teníamos y los medios disponibles", ha lamentado no haber tenido toda la necesaria para ayudar "más" y ha sostenido que la decisión de mantener su agenda institucional de aquel día fue "compatible con atender las situaciones" que se iban produciendo por las lluvias.

"Nadie en mi Conselleria ni yo misma dejamos de estar todo el día ocupándonos y preocupándonos", ha expuesto durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, en la que ha cargado contra los "bulos" difundidos sobre la tragedia, como el de que los usuarios del servicio de teleasistencia "llamaban al botón y no había nadie al otro lado, que nadie respondía" o el de que abandonó "a los mayores mientras morían en las residencias" para irse "a una entrega de premios".

Al inicio de su intervención, Camarero ha mostrado "recuerdo y respeto a las víctimas --de la riada-- y a sus familias" y ha rechazado "responder a descalificaciones, manipulaciones y relatos". "Me gustaría centrarme en lo que pasó aquella jornada y volver a recordar que hablamos de una tragedia de dimensiones nunca conocidas", ha señalado.

La vicepresidenta ha resaltado que desde el Consell hicieron frente a la misma "con la información que teníamos y con los medios disponibles" y, como ejemplo de ello, ha indicado que desde "primera hora de la mañana" su prioridad fueron las personas más vulnerables, como acreditan los mensajes de WhatsApp de sus altos cargos.

En esas conversaciones, ha recalcado, "quedaba claro que es a las 8.19 de la mañana es cuando yo misma pido que contacten con todos los centros sociales, poniéndose a su disposición y solicitando que nos informaran de cualquier problema que puedan sufrir". Ha apuntado que también contactaron con las entidades de personas sin hogar. "Esto no es un relato, es lo que sucedió", ha defendido.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Ha informado de que a las 9.52 horas se remitió a centros de día, mayores y residencias el protocolo informativo de actuación en caso de alerta por lluvias, con recomendaciones para el personal. "Era conocido por las entidades porque estaba anunciado, porque se les había trasladado y porque constaba en la página web de la Conselleria desde el verano de 2024, cuando se redacta. Una guía que el Botànic nunca tuvo en ocho años", ha replicado.

La incidencia "más complicada" aquella jornada, ha concretado, tuvo lugar en la residencia de Carlet al romperse una claraboya. A las 13.30 horas habló con la alcaldesa, que le explicó que en ese momento "estaba todo más tranquilo" en la zona y quedaron "en volver a hablar si la situación se complicaba". Ya por la tarde se produjeron incidencias en el centro de menores de Alborache, con problemas de luz, y a las 17.34 ella pidió que los menores no salgan.

A las 18.00 horas de aquel día, ha continuado, asistió a un acto en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que ha recalcado que no condicionó que siguiera "pendiente de la situación": "Algunos en este relato que llevan 18 meses construyendo han llegado a decir que abandoné a los mayores mientras morían en las residencias para irme a una entrega de premios. No era una gala ni siquiera una fiesta. Yo cumplía con mi agenda, llegué a consultar si se podía suspender y me pidieron e insistieron que fuera, porque había gente desplazada de toda la Comunidad Valenciana".

En cualquier caso, ha garantizado que durante la hora que duró ese acto nunca dejó "de estar conectada" con su equipo, "pendiente" de lo que le trasladaban sobre la emergencia. Sobre las 18.30 horas, ha apuntado, no les constaba "ningún incidente en ninguna residencia".

REACCIÓN "INMEDIATA"

En este sentido, ha destacado que la actuación desarrollada durante la jornada del 29O fue "preventiva, de seguimiento y de respuesta, antes, durante y después de la agenda oficial". "Y cuando a última hora de la tarde empieza a llegar información de la riada en l'Horta Sud, reaccionamos de forma inmediata, llamando a las residencias de los municipios afectados", ha afirmado.

Sobre la residencia de Paiporta en la que murieron seis personas, Susana Camarero ha asegurado que los informes emitidos demuestran que la empresa que la gestiona conocía el protocolo: "Todo transcurría como un día normal hasta que, a partir de las 19.30, un tsunami, una avenida de agua y barro rápida y repentina atravesó la puerta". Además, ha puesto en valor que los trabajadores de la misma "se jugaron la vida por salvar a los 113 mayores que sobrevivieron".

Sobre su asistencia a la reunión del Cecopi, ha lamentado que se haya "manipulado y tergiversado mucho" y ha explicado que ella no era miembro de ese organismo, por lo que no fue convocada ni "se esperaba que estuviera allí": "Me conecto personalmente porque estaba preocupada y siguiendo lo que estaba pasando. Pude comprobar que estaban quienes tenían la responsabilidad técnica y operativa. Nunca me hubiera atrevido a interferir en decisiones técnicas de emergencia que corresponden a quienes tenían la experiencia y la competencia".

TELEASISTENCIA

Sobre la teleasistencia, ha censurado las "acusaciones muy injustas" de la izquierda y ha asegurado: "No hay víctimas de la teleasistencia, hay víctimas entre los fallecidos que contaban con el servicio". Y ha considerado "injusto" vincularlo con sus muertes. "Es un servicio asistencial y no uno de emergencias, no manda alertas de riesgo", ha remarcado, y ha indicado que sus pliegos "fueron firmados por Mónica Oltra", y los mismos "no recogen que sus operadores envíen mensajes de emergencia".

También ha garantizado que las seis llamadas entrantes relacionadas con los usuarios fallecidos "fueron todas atendidas": "Las transcripciones son muy angustiosas, pero demuestran que el servicio funcionó. Ningún usuario, ninguna familia que apretó el botón quedó sin ser atendido".

GRUPOS

José Muñoz (PSPV) ha reprochado que Camarero diga que "ninguna familia del servicio de teleasistencia quedó desatendida" cuando fallecieron 37 usuarios del servicio. Se ha referido a la concentración de víctimas convocada ante Les Corts al mismo tiempo, para instarle a que "vaya a ver a las víctimas, repita lo que acaba de decir en esta comisión y vaya a ver su respuesta, si tiene un poco de valor".

Nando Pastor (PP) ha aseverado que si Camarero "sale a intentar hablar con las víctimas, no podrá hacerlo porque no hay ninguna allá afuera, las que había se han marchado", y ha reprochado a la izquierda "utilizar el dolor de las víctimas". Ha agregado: "Nunca tendré la oportunidad de saber a quién ni cómo mira (el presidente de la CHJ) Miguel Polo, (la delegada del Gobierno) Pilar Bernabé, la ministra transición ecológica, el ministro (de Interior) Marlaska o la ministra de Defensa Margarita Robles en una comisión porque son unos cobardes todos".

Nathalie Torres (Compromís) ha reprochado a Camarero que "ha vuelto a hacer lo que solía hacer cada semana como portavoz del Consell y como consellera de Servicios Sociales, mentirnos en la cara sin pudor", pero ha señalado que "no podrá mentir bajo pena de perjurio el día que vaya a declarar a Catarroja".

Joaquín Alés (Vox) se ha mostrado seguro de que "fue muy complicada la toma de decisiones, dada la imprevisión, la falta de información" y "el bloqueo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Además, ha criticado el "máximo aprovechamiento de la oportunidad política" por parte de la izquierda.