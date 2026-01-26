Camarero pide al Gobierno central que "se ponga al lado del sector azulejero" influyendo en Europa

CASTELLÓ 26 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha pedido este lunes al Gobierno de España que "se ponga al lado del sector azulejero" porque "tiene que influir en Europa apoyando al sector para que no tenga que pagar un extra -en cuanto a los derechos de emisión- que les resta competitividad y les saca del mercado".

Camarero ha realizado estas declaraciones ante los medios tras mantener una reunión con representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) con el propósito de conocer la situación actual del sector en materia de empleo y trabajar conjuntamente por mantener la competitividad de una industria, que genera 90.000 empleos directos, indirectos e inducidos en la Comunitat Valenciana.

Se trata del primer encuentro que mantiene la vicepresidenta primera con los representantes del sector azulejero desde que asumiera las competencias en materia de Empleo y que ha servido para conocer de primera mano los retos a los que se enfrenta la industria en el corto y medio plazo.

En la reunión, además de la vicepresidenta, han participado el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ; el presidente de Ascer, Ismael García Peris; el vicepresidente y el secretario general de la entidad, Raúl Carnicer y Alberto Echavarría, además del responsable del área laboral, Germán Belbis.

Según ha explicado Camarero, los representantes de Ascer le han trasladado que el empleo del sector puede verse perjudicado ante la propuesta de recorte de los derechos de emisión gratuitos asignados a la industria cerámica.

"Hay una reivindicación tanto al Gobierno de España como a Europa de que esos derechos de emisión tengan en cuenta la singularidad del azulejo de Castellón y que no exijan esos millones complementarios porque el sector está haciendo sus deberes, está implementando las medidas necesarias para esa cogeneración y lucha por el medio ambiente, pero tienen unos límites y tenemos que respetarlos", ha añadido.

Según ha indicado la vicepresidenta, la Generalitat está al lado del sector azulejero, "que representa un 30 por ciento del PIB en la provincia y 90.000 empleos en toda España entre directos e indirectos, que pueden verse seriamente perjudicados por una decisión en la que no se ha escuchado al sector".

Camarero ha pedido al Gobierno de España que se ponga al lado del sector azulejero, "pues tiene que influir en Europa apoyando al sector, porque así apoya no solamente a las empresas azulejeras, sino sobre todo a las personas que están trabajando en ellas", igual que -ha dicho- se está haciendo desde la Generalitat "para que no tengan que pagar un extra que les resta competitividad y les saca del mercado", ha concluido.