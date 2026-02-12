Camarero remarca que habrá "más controles" sobre vivienda pública y afea a Morant que con el Botànic no había "ninguno"

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y la alcaldesa de València, María José Catalá, visitan el inicio de obra de una nueva promoción de VPP en Malilla, en el marco del Plan Vive. - JORGE GIL-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha remarcado este jueves que habrá "más controles" sobre vivienda pública, al tiempo que ha afeado a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, que con el anterior ejecutivo autonómico, el del Botànic formado por socialistas y Compromís, ni había "ninguno". Así, ha garantizado "transparencia total" en todos los procesos.

"No vamos a tolerar que una acción tan importante como es nuestra política de vivienda, nuestra gestión en vivienda, nuestro Plan VIVE, se vea manchado por un funcionario que pueda haber cometido alguna irregularidad", ha agregado Camarero en defensa de la políticas y las medidas adoptadas por su departamento y también en alusión a la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

Camarero se ha pronunciado de este modo tras visitar junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, el inicio de obra de la nueva promoción de VPP en el barrio de Malilla, en el marco del Plan Vive. Así, preguntada por declaraciones de Morant apuntando al Consell al aludir a esa polémica en Alicante, la responsable autonómica ha lamentado que la representante de los socialistas hable "sin conocimiento" y tenga "falta de conocimiento sobre las cuestiones que pasan" en la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta de la Generalitat ha recordado a la ministra que la promoción de VPP alicantinas de la que se está hablando "se inicia en el 2018" y que "las personas que han sido adjudicatarias se apuntan "en un primer bloque en el 18" también y "en un segundo bloque, en 2021", por lo que ha subrayado que eso se produce "con el gobierno del Botànic y con las reglas del Botànic".

"La calificación provisional se pide en 2021, la clasificación provisional se da en septiembre de 2023, con las reglas del Botànic y con el decreto del Botànic. Y por tanto, en las condiciones que el Botànic había establecido", ha expuesto Susana Camarero, que ha censurado que se hayan "contado demasiados bulos" y "manipulado mucho la información en los últimos días".

"QUIZÁ PSOE Y COMPROMÍS SE LLEVEN ALGUNA SORPRESA"

En esta línea, la consellera ha lamentado que se haya "señalado al PP cuando también habría que dejar en el aire y preguntarse si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al Partido Socialista o a Compromís que también haya sido adjudicataria, que haya comprado alguna de estas viviendas" de Alicante. "Quizá el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas", ha apostillado.

Asimismo, ha precisado que las adjudicaciones de las VPP que han despertado la polémica en Alicante las da "una cooperativa", ha negado que se hiciera "un decreto a medida de las personas del PP que disfrutaron estas viviendas" y que el salario que tendrían que tener los beneficiarios fuera de 66.000 euros cuando "son 54.000 euros y ha detallado que "el cambio del decreto de junio de 2023 lo hizo el Botànic".

Susana Camarero ha añadido que con ese ejecutivo se produjo un "gran salto" respecto al "nivel de ingreso de las personas que pueden acceder a una VPP", dado que "se hizo una subida" de 14.000 euros que el actual gobierno valenciano fijó, con "el decreto 180 de 2024" en 7.000 euros atendiendo a la petición del Consell de la Joventut.

Igualmente, ha expuesto que también con PSOE y Compromís se registró "la subida del precio de las viviendas, pasando de 1.800 a 2.200 euros el metro cuadrado", tras lo que ha insistido que "las condiciones económicas y de ingresos las establece el Botànic".

La vicepresidenta ha subrayado que el actual Consell ha "reaccionado desde el primer momento" ante "el problema" detectado ahora, con "un funcionario en la territorial de Alicante, puesto por el Botànic, que ha cometido una irregularidad porque ha dado el visado a su esposa en unas condiciones en las que no se tenía que dar".

Camarero ha remarcado que se está "vigilando el resto" de inmuebles, "140 viviendas" sobre algunas de las cuales "falta documentación" que ya se ha reclamado. "Nada más enterarnos de que podían haberse cometido irregularidades en aquella promoción, hemos actuado de forma inmediata desde la conselleria. A nosotros, los funcionarios no se nos escapan. No los tapamos como hacían otros, no los cubrimos cuando vemos que han podido cometer una irregularidad", ha dicho.

La titular de Vivienda, que ha afirmado que en esos casos se abre "un expediente", ha destacado que el funcionario relacionado con la polémica de las VPP de Alicante "está suspendido de empleo y sueldo", a la vez que ha recordado que el asunto se ha llevado "a Fiscalía" porque es esta, "la autoridad judicial, quien tendrá que determinar los delitos que puedan haber detrás de los visados irregulares dados por el funcionario".

"CONTRA QUIEN HAYA PODIDO COMETER IRREGULARIDAD"

Tras ello, ha agregado que cuando se tenga la documentación solicitada de las 140 viviendas citadas, se determinará si es necesario o no ampliar la denuncia ante el ministerio público. "Quiero que se vaya contra quien haya podido cometer alguna irregularidad", ha apostillado.

Susana Camarero ha aludido, a continuación, al control habilitado por el actual Consell y que "con el Botànic no existía" y ha citado entre esas medidas que el visado de VPP sea electrónico para, "en colaboración con la Agencia Tributaria y con el Registro", poder "comprobar los ingresos".

Además, ha mencionado que ahora se pide "la publicidad de la promoción desde la calificación provisional, cuando se empieza a comercializar"; ha apuntado que los notarios no pueden dar el visto bueno a la compra si no se tiene "el visado acompañado con toda la documentación que tiene que aportar el comprador"; y ha resaltado la reducción "del tiempo entre la petición del visado y la compra", para que la situación referida a ingresos y propiedades "sea la real".

La consellera ha comentado también que esos "controles" contemplan, asimismo, que "el visado no lo pueda realizar una sola persona" y contar con "una comisión de evaluación" que los revise. A este se suman publicidad en más canales y "transparencia total" en el registro.

VIVIENDAS SAREB E IVA VPP

Camarero ha aprovechado su comparecencia para pedir a Morant que en favor de la Comunitat Valenciana ayude a que "las 2.000 viviendas de la Sareb cerradas, que no están a disposición de los ciudadanos de Alicante, Castellón y de Valencia, "se abran" para que puedan acceder a ellas "todas las personas que son vulnerables".

Asimismo, ha instado a la ministra a trabajar para que el Gobierno "elimine el IVA en la construcción de VPP", para que esa medida repercuta "directamente en los precios" y "más personas con menos ingresos pudieran acceder" a esos inmuebles.