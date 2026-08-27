Camarero subraya que "la máquina de la vivienda no para" y el Plan Vive es en "una realidad" con más de 4.800 VPP

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en Sant Joan d'Alacant. - GVA

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que "la Generalitat ha movilizado todos los recursos para que la máquina de la Vivienda no pare" y el Plan Vive sea ya una realidad "con más de 4.800 viviendas de protección pública activadas en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta durante su visita a las obras de construcción de un edificio de 75 viviendas de protección pública (VPP), situado en la avenida Comunitat Valenciana de Sant Joan d'Alacant (Alicante), destinado a alquiler asequible. Allí ha estado acompañada por la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, y el alcalde del municipio, Santiago Román.

"Nos comprometimos a resolver de forma efectiva el problema del acceso a la vivienda y lo estamos cumpliendo. La movilización de recursos y la colaboración público-privada nos han permitido desbloquear la edificación de parque público residencial tras años de paralización", ha subrayado Susana Camarero.

El Plan VIVE Comunitat Valenciana cuenta en este momento con más de 4.800 viviendas protegidas activadas ya, que han sido impulsadas por la Generalitat en distintas fases, superando las 6.000 si se incluyen las de promoción privada. La provincia de Alicante aglutina más de la mitad de los inmuebles previstos, con cerca de 3.000 viviendas en desarrollo en la provincia, tal como ha detallado la Generalitat en un comunicado.

"Estas cifras demuestran que, cuando hay voluntad política, suelo público a disposición y alianzas eficientes entre las distintas administraciones y con el sector, el parque residencial vuelve a crecer para ofrecer soluciones reales a los jóvenes y a las familias", ha señalado la responsable del Consell en materia de vivienda.

Por su parte, el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, ha destacado el impulso que la Generalitat "está dándole a la vivienda, y prueba de ello es lo que se está viendo, de manera muy especial en Sant Joan, donde el Consell se ha volcado con la construcción de 611 viviendas asequibles, en la zona de L'Alqueria, cuyas obras ya están muy avanzadas como salta la vista".

"Estas viviendas son muy necesarias dado el auge que está logrando Sant Joan. Todo el mundo quiere venir a vivir a nuestro municipio porque Sant Joan está de moda, y con el esfuerzo de la Generalitat y del Ayuntamiento podremos atender a los jóvenes con arraigo en Sant Joan, para que puedan acceder a alguna de estas viviendas y quedarse a vivir a Sant Joan", ha agregado el alcalde.

Las obras de la promoción visitada comenzaron en agosto de 2025 y se prevé finalizar los trabajos el próximo mes de diciembre. El edificio contará con un total de 75 VPP distribuidas en 25 viviendas de tres habitaciones --de las cuales tres son viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida--; 45 viviendas de dos habitaciones; y cinco viviendas de una habitación, todas ellas con sistemas de eficiencia energética como aerotermia. Además, la promoción cuenta con 75 plazas de garaje y 24 trasteros vinculados.

La titular de Vivienda ha resaltado también la apuesta de la su departamento por la vivienda industrializada, "que se ha empleado en parte de esta construcción, como las escaleras, los baños o parte de las fachadas", ya que "permite más agilidad en los tiempos y elimina problemas con la mano de obra".

Las rentas de las viviendas oscilan entre los 331,80 y los 526,40 euros al mes. Se trata de viviendas destinadas a residencia habitual y permanente y sometidas a alquiler social o asequible durante todo el periodo establecido.

La adjudicación será pública, objetiva y transparente, con reserva del 40 por ciento para jóvenes y familias monoparentales y contará en la baremación el arraigo municipal y las situaciones de especial protección

PLAN VIVE EN SANT JOAN D'ALACANT

Durante la visita, Camarero ha señalado que solo en Sant Joan d'Alacant ya se encuentran en marcha más de 750 VPP, de las cuales 611 están ya en construcción y más de 100 en proceso de licitación.

De las 611 viviendas en construcción, 525 están en siete promociones ubicadas en las avenidas Comunidad Valenciana, Comunidad Andalucía y Comunidad de Aragón, todas adjudicadas en régimen de derecho de superficie destinadas a alquiler asequible. A ellas se suma una promoción con 86 viviendas más en la calle Comtat de Fabraquer que destinará 68 a venta en régimen de vivienda de protección pública y 18 a alquiler asequible a través de la Evha.

Según ha explicado la vicepresidenta, el derecho de superficie "nos permite movilizar suelo que llevaba años parado para edificar vivienda asequible, que ofrezca tranquilidad y futuro para las familias de la Comunitat Valenciana".