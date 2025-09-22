Camarero ve "sorprendente" el testimonio de Polo ante la jueza de la dana y cree que "confirma" las tesis del Consell

"No dio la voz de alarma en el Cecopi de esa información de la que disponía", afirma sobre la crecida del barranco del Poyo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado de "sorprendente" el testimonio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, por haber "admitido" que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la tarde del 29 de octubre "se centró única y exclusivamente en Forata y no se habló del barranco del Poyo", al tiempo que ha "reafirmado" que "no dio la voz de alarma" de la crecida del caudal de este pese a "la información que disponía".

Según ha expuesto la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este lunes, "tras diez meses de silencio del presidente de la Confederación, podemos observar cómo su declaración confirma varias de las cuestiones que desde el Consell venimos manteniendo en los últimos ya casi once meses".

Por un lado, ha incidido Camarero, "admite que la reunión del Cecopi esa tarde --del 29 de octubre-- se centró única y exclusivamente en Forata y que no se habló del barranco del Poyo". Y por otro, ha continuado, "confirma y reafirma que nunca avisó en el Cecopi de la crecida del caudal del barranco del Poyo".

"Él dice, y cito literal, que no era relevante, y también literal, porque no había capacidad de reacción. Por lo tanto, coincide con lo que algunos desde el Consell venimos defendiendo desde el principio: que la Confederación tenía información a las 18.45, porque es la información que traslada a través del correo electrónico después de dos horas y media de silencio", ha expuesto.

Sin embargo, la vicepresidenta primera del Consell ha incidido en que la información que tenía el presidente de la CHJ a las 18.45 horas sobre la crecida del Poyo "no se trasladó en el seno de la reunión del Cecopi". "Es decir, que el presidente de la Confederación no dio la voz de alarma en el Cecopi de esa información de la que disponía, a pesar de estar presente en esa reunión", ha apostillado.

"NADIE ERA CAPAZ DE PREVER LO QUE IBA A SUCEDER"

Paralelamente, ha señalado que "otra de las cuestiones en las que coinciden los responsables de las dos agencias", tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la CHJ, "es que nadie era capaz de prever lo que iba a suceder". "Y cito también textualmente lo que ustedes han recogido de aquella declaración: con la información que se tenía no podía preveerse la magnitud de la catástrofe", ha aseverado.

En este punto, ha aprovechado para afear a "la izquierda de la Comunitat Valenciana" y al Gobierno de España que, "a pesar de esta declaración", lleven "diez meses responsabilizando a la Generalitat y usando el dolor y la tragedia de forma partidista".

"LA CONTRADICCIÓN ESTÁ ENTRE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO"

Por otro lado, preguntada por cómo se explica que, si Polo pidió alertar a la población a las seis de la tarde --tal y como este manifestó ante la jueza--, no se enviara el ES-Alert hasta pasadas las ocho, la vicepresidenta del Consell ha considerado que esa pregunta "se la tendrían que formular" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, o al responsable de Aemet, "que en sede judicial confirmaron que no se habló hasta las 19 horas" del envío del mensaje. "Por lo tanto, la contradicción está entre los miembros del Gobierno", ha zanjado.

Y respecto a la afirmación de Polo de que fue en la conexión que se produjo a las 23.00 horas cuando el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, era "el que daba y quitaba la palabra" y "llevaba las riendas" del Cecopi, Camarero ha rechazado valorar esta cuestión y ha esgrimido que son "apreciaciones" del presidente de la CHJ. "Yo hablo solamente y puedo hacer alusión a las informaciones que ustedes han ido trasladando, no sobre apreciaciones personales", ha zanjado.

VOX PIDE QUE POLO COMPAREZCA EN LA COMISIÓN EL DÍA 30

Precisamente, este mismo lunes Vox ha solicitado en Les Corts Valencianes incluir la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la sesión de la comisión de investigación de la dana prevista para el próximo 30 de septiembre.

El testimonio de Miguel Polo estaba previsto ya inicialmente en el plan de trabajo de la comisión, aprobado por el PP y Vox, pero ahora la formación de Santiago Abascal pide ponerle fecha. Hasta el momento, tanto en la primera sesión, celebrada el pasado 1 de julio, como en la programada para finales de septiembre --que será la segunda-- están previstas únicamente las comparecencias de técnicos.

Al respecto, el síndic de Vox, José María Llanos, en un comunicado, ha considerado que Miguel Polo, tras su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, "debe dar todas las explicaciones de cómo se actuó antes, durante y después de la riada, así como de lo que se informó y de lo que no".

Llanos ha concretado que la comisión parlamentaria continuará después del Debate de Política General, que se celebra esta semana en Les Corts. Desde Vox han incidido en mostrar su deseo de "dirimir todas las responsabilidades, caiga quien caiga". "Vamos a pedir toda la documentación y todas las comparecencias que hagan falta", han garantizado desde la formación.