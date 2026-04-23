Cambia el tiempo en la Comunitat Valenciana con viento más húmedo y fresco y una bajada de las máximas

Archivo - Una persona sujeta su chaqueta que está siendo arrastrada por el viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tiempo ha cambiado este jueves en la mayoría de la Comunitat Valenciana con la llegada de nubes bajas, viento más húmedo y fresco y un descenso casi generalizado de las temperaturas máximas, tras el calor de los últimos días.

Durante la mañana de este jueves, el cielo está cubierto de nubes bajas en gran parte de Castellón, Valencia y también en el extremo norte de Alicante, mientras se mantiene despejado en el resto de esta última provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Comunitat Valenciana continúa en zona de estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, pero el fortalecimiento del anticiclón entre Escandinavia y las islas británicas favorece que por su flanco sur el viento haya girado a componente este, más húmedo y fresco.

La abundante nubosidad y el viento de levante darán lugar a un descenso casi generalizado de las temperaturas máximas, que se notará menos en el litoral de Alicante. Este descenso será notable en el interior de Valencia, donde este pasado miércoles fueron más altas.