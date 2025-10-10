Un camión sale de la carretera y choca contra un muro junto al tranvía en L'Alcúdia

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un camión se ha salido de la carretera y ha impactado contra un muro junto a un tranvía de Metrovalencia a la altura de Montortal, una pedanía de la localidad de L'Alcúdia.
El accidente se ha producido este viernes por la mañana y ha afectado a la circulación de la línea 1 de Metrovalencia, informan fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).
La circulación está interrumpida desde alrededor de las 10.45 horas entre las paradas de L'Alcúdia y Castelló de la línea 1. Técnicos de la empresa pública trabajan en la retirada de los restos del muro afectado.
Al margen de este accidente, a causa de la lluvia, Metrovalencia ha sufrido alguna retención a primera hora de este viernes por acumulación del agua, aunque no se ha interrumpido ninguna línea y actualmente los vagones circulan con "relativa normalidad", indican desde FGV a Europa Press.