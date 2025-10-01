La campaña de la Generalitat por el 9 d'Octubre anima a "redescubrir" el himno regional como homenaje a la música

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, presenta la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, en el Palau de la Generalitat, a 1 de octubre de 2025, - Rober Solsona - Europa Press

Mazón asegura que el uso del término 'vixca' en vez de 'visca' es "un guiño a nuestra historia y a nuestro valencianismo autóctono"

La programación incluye conciertos, actividades infantiles, visitas, proyecciones, fuegos artificiales y un espectáculo de drones

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El himno regional protagoniza este año la campaña institucional de la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que llama a "redescubrir" esta composición de Maximiliano Thous y José Serrano como homenaje a la música, "una forma de ver la vida" y que es "mucho más que una seña de identidad" para los valencianos, además de un "símbolo que nos representa a todos".

Así lo ha manifestado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la presentación de la campaña, en un acto en que el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Paco González, ha destacado que la Administración autonómica despliega desde hoy un conjunto de actividades programadas "para todos los públicos, todos los gustos y en todas las provincias" para "acercar la festividad a la ciudadanía, combinando celebración y ocio", todo ello uniendo "la historia, la cultura y las instituciones" de la Comunitat.

En esta ocasión, ha indicado que el himno regional es el "protagonista" de la campaña institucional de la Generalitat, diseñada por la agencia Trumbo, como "homenaje a esta composición centenaria" que "conmueve" desde su inicio. De cara a la elaboración de la misma, ha detallado que se ha combinado la estrategia y la creatividad.

Desde el equipo de la agencia, María Albarracín y Esteban Fuentes han especificado que la campaña está concebida "de manera auténtica, cercana y contemporánea" y llama a "redescubrir nuestro himno" con la extracción frases "que emocionan y expresan muy bien quién somos" los valencianos. Concretamente, resalta tres fragmentos: 'En peu alcem-se', 'Càntics d'amor, himnes de pau' y 'Visca, visca, visca'.

"Nos llenan de identidad y representan la manera de vivir muy nuestra", han valorado los integrantes de la agencia Trumbo, que han indicado que la campaña juega con estos tres textos como "invitación a mirarlos de nuevo y sentirlos" con un mensaje de "celebración, respeto y orgullo" por lo que representa "la dignidad de ser valencianos", todo ello bajo una mirada "renovada, abierta y compartida con todos".

La campaña institucional, han detallado, se basa en tres factores: la Senyera, tipografías que expresan "emoción" y jugar con el mensaje. Para ello, utiliza elementos y un fondo inspirado en los mosaicos tan "característicos" de la Comunitat Valenciana, que "conectan con la tradición", pero con un lenguaje gráfico "contemporáneo" y con "fuerza". En definitiva, se busca transmitir "orgullo y homenaje" a la ciudadanía valenciana pero también a quienes lo hacen "desde fuera".

"UN PUENTE Y NO UN MURO"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que todos los 9 d'Octubre son "especiales por la esencia de la jornada en la que, como valencianos, celebramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir". Así, ha resaltado que cada Dia de la Comunitat Valenciana es "para enorgullecerse de que ser valenciano es un puente y no un muro", un puente que se construye "con nuestras señas de identidad entendidas como amor por lo propio y no como odio a lo ajeno".

En este punto, ha hecho hincapié en que este 9 d'Octubre estará "marcado por el recuerdo y el homenaje a las víctimas" de la dana del pasado año, pero también por la "solidaridad" para los afectados y damnificados, a los que ha prometido que ni el Consell ni la sociedad "les van a dejar nunca solos".

En este sentido, ha garantizado seguir trabajando "sin descanso" para la recuperación tras la riada. Dicho esto, ha puesto en valor que precisamente en momentos "difíciles" cobra "toda su importancia" que el pueblo valenciano es "solidario y abierto".

El jefe del Consell ha resaltado que este año el himno regional es protagonista y "uno de los ejes" de la campaña institucional de la Generalitat por el 9 d'Octubre como homenaje a su centenario y ha destacado que para conmemorar la celebración se han programado actividades "para todos" porque esta fecha "es de todos".

Con esta campaña, ha valorado el 'president', la Generalitat "reafirma que el 9 d'Octubre no es solo una fecha en el calendario ni una efeméride", sino una celebración para representar "lo que hemos sido y lo que queremos" como pueblo, un pueblo que "se reconoce en su propia historia y celebra con orgullo su identidad compartida".

Finalmente, Carlos Mazón ha llamado a asumir el 9 d'Octubre "como lo que es, una fiesta abierta y participativa", y ha animado a "seguir construyendo puentes", a "unir nuestras diferencias" y a "fortalecer lo que nos hace únicos", así como a celebrar esta festividad "con música y esperanza". "El 9 d'Octubre es de todos", ha insistido.

LA CAMPAÑA HACE USO DE LA FORMA 'VIXCA' EN VEZ DE 'VISCA'

Preguntado por el uso del término 'vixca', una forma no reconocida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el jefe del Consell ha asegurado que se trata de hacer "un guiño a nuestra historia" y ha sostenido que esta palabra "ya se encuentra en muchos textos del siglo XV". "Es un guiño a nuestro valencianismo autóctono e histórico del primer tercio del siglo XX.

A su juicio, 'vixca' es "un vocablo que nos une, que nos recuerda que tenemos historia". "Y creo que lo mejor que podemos hacer todos es celebrar que tenemos historia, que tenemos valencianismo, de la manera más constructiva posible. Esto es lo que yo creo que debemos de poner en valor y esto es lo que se pretende poner en valor", ha indicado.

ACTIVIDADES

Respecto a la programación de actividades, la II edición del Concurso Internacional de Historias Mapeadas, enmarcada en el Festival Internacional de Cine Infantil de València, se proyectará sobre la fachada de la Torre Vella del Palau de la Generalitat el 8 de octubre. Asimismo, entre el 6 y el 8 de octubre, desde las 20.00 a las 00.00 horas, habrá una proyección 360º sobre la fachada con la imagen del cartel institucional.

Además, el 8 de octubre tendrá lugar en la Ciutat de les Arts i les Ciències un espectáculo nocturno de más de 200 drones que ofrecerá "una exhibición de naturaleza y vida"; del 1 al 7 de octubre podrá visitarse el Palau de la Generalitat de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y del 3 al 5 de este mismo mes se podrán degustar productos tradicionales en una 'gastroneta' que se ubicará en la calle Caballeros.

Paralelamente, el 5 de octubre de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas se llevarán a cabo actividades para los más pequeños. Concretamente, en la plaza Gabriel Miró de Alicante se realizará una Feria Circense, en la calle Caballeros de València habrá una Feria Medieval, en la plaza de las Aulas de Castelló de la Plana tendrá lugar una Feria Kermesse y en la plaza de Baix de Elche se realizará un Atelier de Juegos.

Mientras, el mismo 9 d'octubre tendrá lugar el concierto de bandas a las 11.00 horas en la plaza Huerto de Sogueros de Castelló de la Plaza y a las 12.00 horas en el Paseo de la Explanada de Alicante, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València y en la plaza de Baix de Elche.

Por último, en la madrugada del 8 al 9 de octubre se dispararán castillos de fuegos artificiales como primer acto del Dia de la Comunitat Valenciana desde el Puerto de Alicante, el puente de Monteolivete de València, entre el Auditorio y el Palacio de Congresos de Castelló de la Plana y el Puente del Ferrocarril de Elche.