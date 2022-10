Campillo, "muy sorprendido" por el cese de Mollà, espera explicaciones de Iniciativa y pide pensar "en la ciudadanía"

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de València y componente de Compromís como miembro de Iniciativa, Sergi Campillo, ha asegurado estar "muy sorprendido" por el cese de Mireia Mollà, también miembro de Compromís por Iniciativa, como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Campillo ha indicado que ha conocido esta decisión "por un mensaje que se ha mandado a la ejecutiva de Iniciativa", uno de los tres partidos que forman la coalición Compromís, y ha insistido en su "sorpresa".

Así, ha señalado que espera que en la próxima reunión de esta formación se den "todas las explicaciones". Ha pedido pensar "más en los ciudadanos y no tanto en el partido" y ha reclamado "altura de miras".

El cese de Mollà se ha producido a propuesta de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, también integrante de Compromís como militante de Iniciativa.

La sustituta de Mireia Mollà al frente de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica será la secretaria autonómica de Salud Pública en la Conselleria de Sanidad, Isaura Navarro, de la misma formación política que los anteriores.

Campillo ha hablado de la salida de Mollà del Ejecutivo autonómico preguntado por este asunto antes de iniciar junto al alcalde de València, Joan Ribó, un viaje hacia la ciudad francesa de Grenoble, donde este jueves se conocerá si València es designada Capital Verde Europea 2024.

"Me he enterado esta tarde por un mensaje que se ha mandado a la ejecutiva de Iniciativa, de la que soy miembro, y no puedo esconder que estoy muy sorprendido por la decisión porque no tenía conocimiento antes. Por tanto, estoy sorprendido", ha respondido el responsable municipal.

El también concejal de Ecología Urbana y Devesa-Albufera, ha agregado que espera que "en la próxima ejecutiva de Iniciativa se darán todas las explicaciones" sobre este cambio.

Sergi Campillo ha asegurado que con Mireia Mollà ha tenido, "particularmente, una relación muy fructífera como vicealcalde y concejal de Devesa-Albufera".

"Hemos hecho un trabajo conjunto inmejorable para la recuperación ambiental del parque natural de la Albufera", así como "en otros aspectos como la gestión de residuos o las políticas verdes en general", ha agregado.

De este modo, el edil ha manifestado su agradecimiento a la ya exconsellera. "Quiero agradecer todo su trabajo de manera pública", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que esperará "las explicaciones en la ejecutiva de Iniciativa".

"NO TENÍA CONOCIMIENTO PREVIO"

"Si tuviera que decidir actualmente" que me ha parecido "esa decisión" que afecta a Mollà es "sorpresa", ha reiterado Campillo. "Sorpresa. No tenía conocimiento previo. Me he enterado esta tarde por un mensaje a la ejecutiva y, por tanto, para mí ha sido una sorpresa", ha repetido.

Sergi Campillo ha considerado que "cada uno tiene la legitimidad de nombrar a su equipo" y ha aseverado, en este sentido, que "la vicepresidenta tiene toda la legitimidad para decidir el equipo", pero ha expuesto que el cambio referido a Mireia Mollà le resulta "sorprendente".

Preguntado por si esta circunstancia puede poner en peligro la situación de Iniciativa, el vicealcalde ha afirmado que se debe tener "altura de miras". "Se debe tener altura de miras y pensar, sobre todo, que nos estamos jugando mucho porque las elecciones son en mayo. Hemos de pensar más en los ciudadanos y no tanto en el partido".

"Esa es una reflexión que creo que es importante. Hemos de pensar, sobre todo, en la estabilidad de los gobiernos de progreso", ha remarcado. Campillo ha asegurado que la Comunitat Valenciana y la ciudad de València han dado "un giro histórico desde 2015".

Así, Campillo ha señalado que la capital valenciana es "un referente en España y a nivel internacional" en "políticas verdes y muchos aspectos" y ha dicho que la labor para llegar hasta ese punto se ha hecho "porque pensamos en la ciudadanía y en su bienestar".

"ACABAN EN LA IRRELEVANCIA"

"A mi partido le pido también que pensemos en eso, que pensemos en la ciudadanía. Si pensamos en la ciudadanía ganaremos", ha subrayado el vicealcalde, tras lo que ha invitado a no pensar "en cuestiones internas".

"La historia de la política está llena de partidos que cuando se miran más el ombligo que a la ciudadanía acaban en la irrelevancia", ha apuntado el concejal, que se ha mostrado "convencido de que eso no pasará en Iniciativa" aunque ha insistido en hacer la "reflexión" que ha planteado.

Preguntado también por si peligra el Botànic, el gobierno autonómico que forman PSPV, Compromís y Unides Podem, ha hecho "la misma reflexión".

"Hemos de pensar en la ciudadanía. Estoy convencido de que el Botànic repetirá porque ha sido un gobierno que ha cambiado" la Comunitat Valenciana "para siempre. La ciudadanía volverá a darle su confianza", ha expuesto. "Por supuesto que el Botànic ha de continuar. Claro que sí, pero hemos de poner todos de nuestra parte", ha concluido Sergi Campillo.