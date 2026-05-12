Campofrío inicia las obras de su nueva fábrica en Utiel, que sustituirá a la de Torrent arrasada por la dana

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Campofrío, filial del grupo multinacional de alimentación Sigma, ha iniciado el proyecto industrial 'Amunt!' que supone la construcción de un nuevo complejo para la producción de elaborados cárnicos en Utiel (Valencia). Esta instalación sustituirá a la que estaba situada en Torrent, que quedó devastada por la dana del 29 de octubre de 2024, y permitirá mantener el empleo de los más de 300 trabajadores afectados.

La futura fábrica, cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2027, contará con una inversión de 134 millones de euros y permitirá incrementar la capacidad instalada del grupo y su adaptación a la evolución de la demanda de elaborados cárnicos en España y Europa, informa la compañía.

El acto de inicio se ha celebrado en el polígono Nuevo Tollo de Utiel, donde se encuentra la parcela en la que se levantará el nuevo edificio, y ha contado con la presencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; los vicepresidentes Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus; la consellera de Industria, Marian Cano; el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, o el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

La ubicación del nuevo centro de producción favorecerá la conectividad logística y permitirá aprovechar una mayor cercanía a centros de distribución y a industria auxiliar del sector agroalimentario. El proyecto se levantará sobre una parcela de 44.000 metros cuadrados y supondrá la puesta en marcha de un centro "de referencia" en alimentación.

Para ello, la futura planta estará dotada de tecnologías y procesos de última generación e incorporará medidas de reducción de impacto medioambiental, como la instalación de paneles solares o la transformación de residuos en biogás, entre otras.

"Valencia siempre ha sido un importante núcleo industrial para el grupo. Esta apuesta no solo refuerza nuestro compromiso con la región, sino que redefinirá nuestra presencia con un proyecto moderno y ambicioso", ha manifestado el CEO de Campofrío España, Javier Dueñas, quien ha destacado este proyecto "en tiempo récord para estabilizar la actividad y devolver el empleo a las más de 300 familias afectadas".

AYUDA PLURIANUAL DE 11 MILLONES DE LA GENERALITAT

En su intervención, el jefe del Consell ha asegurado que proyectos como este supondrán "un antes y un después" para el desarrollo económico e industrial de la Comunitat Valenciana. La Generalitat respalda esta iniciativa con una ayuda plurianual de 11 millones de euros, en el marco del plan de recuperación de las empresas damnificadas por la dana, y colaboró en la búsqueda de suelo industrial y el emplazamiento, detalla la administración autonómica.

Llorca ha explicado que esta iniciativa es fruto de "la colaboración público-privada, el trabajo en equipo y el diálogo entre administraciones". Esta planta, ha afirmado, "refleja la capacidad de nuestra tierra para mirar hacia delante, de crecer, de reconstruirse y de volver a ponerse en el eje de las comunidades autónomas de España que más riqueza y empleo genera".

Además, ha reivindicado la industria alimentaria como "uno de los grandes pilares económicos de la Comunitat Valenciana, con una fuerte vocación exportadora y que genera más de 50.000 puestos de trabajo". Y ha defendido que la Comunitat "se está consolidando como un destino atractivo para la inversión gracias a medidas puestas en marcha por el Consell como los incentivos fiscales, la simplificación administrativa y el impulso de infraestructuras estratégicas", con lo que considera que se "ha generado un clima de confianza, estabilidad y seguridad jurídica".

La nueva planta de Campofrío en Utiel se suma a otros grandes proyectos estratégicos en marcha como la gigafactoría de baterías eléctricas de PowerCo en Sagunt, el hub energético de BP en Castelló de la Plana, el Campus Digital Valley en Picassent o la futura factoría aeroespacial de PDL Space en Elx: "En estos momentos, en la Comunitat Valenciana se están desarrollando inversiones estratégicas valoradas en 18.000 millones de euros que prevén la creación de 22.000 empleos".

"REVULSIVO PARA LA COMARCA"

Por su parte, el alcalde de Utiel ha calificado la decisión de Campofrío de instalarse en el municipio como "una excelente noticia", especialmente para el tejido industrial y productivo de los polígonos y de los territorios limítrofes, "que también podrán beneficiarse de importantes sinergias".

Como presidente de la Diputació, Mompó ha asegurado que la inversión supondrá "un revulsivo económico para la comarca" y "demuestra la capacidad recuperación de nuestra tierra y nuestra gente gracias a la colaboración institucional y público-privada": "El inicio de estas obras es una señal clara de que, cuando las instituciones trabajamos juntas y en la misma dirección, somos capaces de dar respuestas concretas a los ciudadanos y al tejido empresarial que confía en nosotros", recoge la corporación provincial.

Mompó ha defendido que la Diputació tiene "muy claro" su papel como "un puente entre las instituciones y los municipios" para facilitar que las empresas encuentren las condiciones necesarias para crecer y que los pueblos cuenten con los servicios y las infraestructuras que merecen. "No podemos pedirle a nadie que apueste por el interior si nosotros no apostamos primero", ha reivindicado.