Camps, "convencido" de que Feijóo cumplirá los estatutos y convocará el congreso en lugar de nombrar al candidato

Archivo - El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps, en una imagen de archivo- Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps se ha mostrado "convencido" de que tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, "cumplirán los estatutos" y convocarán el congreso del PPCV en lugar de nombrar directamente al candidato. "El Partido Popular de España no puede dejar al PP de la Comunidad Valenciana sin estructura y sin nadie que lo dirija. Va a haber congreso seguro", ha aseverado, y ha advertido que "no hay forma de evitar el congreso, se mire por donde se mire".

Así lo ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa en València en la que ha afirmado que la gestora del PPCV que dirige el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "desaparece" la próxima semana al cumplirse seis meses desde su creación, y que los estatutos del partido establecen que, a partir de ahí, hay un plazo de dos meses para convocar el congreso autonómico que designe al candidato a la Generalitat en las próximas elecciones.

Se trata de un cónclave que Camps lleva un año reclamando mediante una campaña extraoficial para postularse como candidato a volver a ser 'president' y así, según él, poder "gobernar con mayoría absoluta". Por su parte, el PP de Feijóo ha fijado la fecha del próximo 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, mientras dejará para la vuelta del verano los aspirantes a la presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

El 'expresident' se ha centrado en denunciar la "anomalía" de que no se haya convocado el congreso a pesar de que la comisión transitoria --la conocida como gestora del PPCV, aprobada por la dirección nacional del partido en diciembre del año pasado, semanas después de la salida de Carlos Mazón al frente de la Generalitat y de la dirección de la formación-- tiene un plazo de existencia de seis meses, de acuerdo a los estatutos.

Según ha expuesto, actualmente "no existe" la junta directiva del PPCV que debería trasladar al comité electoral nacional los candidatos a la Generalitat y a las alcaldías, ya que la gestora "se debe disolver el 14 de julio" y en dos meses se tiene que convocar el congreso del PPCV. Si no hubiera congreso, se ha preguntado "quién elige" al candidato: "¿Un grupo de amigos? ¿Tres diputados? ¿Alguien que se pasea por la sede?".

La "clave de bóveda", a su juicio, es que haya un órgano "legitimado y capacitado", con "validez jurídica", para realizar a Génova "una propuesta formal" de candidato a la Generalitat por parte de los 'populares' valencianos, además de para establecer "un discurso de identidad y de vertebración" en el partido autonómico que considera que ahora no hay.

"¿Hay algún compañero en algún cargo público que quiera ser designado sin que haya congreso? ¿Es que hay algún cargo público que teme a los militantes, algún alcalde o el presidente?", ha lanzado apuntando a Llorca.

Tras afirmar que "imagina" que habrá primarias una vez se convoque el congreso del PPCV, ha destacado que él ya cuenta con el 80% de los candidatos a compromisarios que necesitaría para ese cónclave. Candidatos "con nombres y apellidos", ha subrayado, que ha captado en los últimos meses por "toda la Comunidad Valenciana". "Muchos de los que se han acercado a mí reciben 'cariñosas' llamadas para que den un paso atrás", ha añadido al respecto.

RECHAZA QUE FEIJÓO NO QUIERA CONGRESO POR ÉL

A preguntas de los periodistas, Camps ha descartado que Feijóo no quiera convocar el congreso del PPCV por el hecho de que él se haya postulado públicamente en los últimos meses. Y aunque ha garantizado que aceptaría "con absoluta deportividad" perder unas primarias, como ha admitido que "seguramente" podría suceder, ha defendido que él puede ser un "dinamizador" para que haya "debate interno" en la formación.

Respecto a Feijóo, como ya escribió en una carta dirigida a los militantes del PPCV, ha recordado que, cuando lideraba el PP de Galicia, dijo que nadie iba a imponer a los gallegos a sus dirigentes y candidatos. "Lo mismo para los valencianos: que nos dejen elegir a nuestros dirigentes y candidatos. Estoy seguro de que Feijóo seguirá pensando lo mismo", ha dicho, y ha recalcado: "No se trata de imponer candidatos desde aquí, pero tampoco desde allí".

En este punto ha resaltado que Feijóo estuvo el viernes pasado en Castelló de la Plana, en un foro del PP sobre las diputaciones provinciales. "En un auditorio que se inauguró siendo yo 'president'. Feijóo puede recorrer todo el territorio y ver las cosas que hicimos", ha reivindicado respecto a su etapa al frente del Consell.

Sobre el hecho de que Feijóo todavía no haya respaldado públicamente a Llorca como candidato, Camps se ha mostrado convencido de que en la dirección nacional del PP están atentos a las encuestas y saben que "la Comunidad Valenciana es fundamental" de cara a las elecciones generales. Además, ha descartado que la indefinición se deba a la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante esos comicios, algo que "todavía no se ha producido".

BARCALA Y TELLADO

Preguntado por qué le parece que el PP sí haya confirmado a Luis Barcala como candidato a revalidar la alcaldía de Alicante, algo que hizo públicamente Tellado en una visita a las fiestas de Fogueres, ha sostenido que "de momento, no hay nadie designado" de manera oficial. "Que venga alguien por aquí, tomándose un café, y diga 'esta persona es muy maja' no es una cosa seria", ha esgrimido, para volver a poner en duda que "el secretario general se vaya a saltar los estatutos": "Creo leal y firmemente que Feijóo y Tellado van a cumplir los estatutos del PP, otra cosa es la presión social y política".

Ahora bien, ha asegurado que no piensa aprovechar la visita de Tellado este jueves a València --presenta un desayuno informativo de Llorca-- para hablar con él sobre la necesidad de convocar el congreso. "Yo me reúno con los militantes del PP, que están todos muy preocupados por la situación del partido y por la falta de presencia y discurso", ha zanjado, y ha descartado impulsar acciones como una recogida de firmas para activar el cónclave porque considera que ya tiene "todo preparado" por su parte.

TERCERA ENCUESTA PAGADA POR CAMPS

Durante su comparecencia , Camps se ha mostrado "profundamente preocupado" por la situación del PPCV, ya que ha revelado los resultados de una nueva encuesta electoral --la tercera sufragada por él en los últimos meses, realizada entre 2.600 votantes de PP y Vox-- que indica que, mientras ambos partidos crecen en voto a nivel estatal, el PP valenciano decrece "desde julio de 2023" y Vox le come terreno, sin que haya "signos de mejoría". "Tenemos un problema singular, claramente definido y objetivamente demostrado", ha sostenido.

También ha destacado que este tercer sondeo que ha encargado le vuelve a situar por encima de Llorca y de la alcaldesa de València, Mª José Catalá, como favorito para presidir la Generalitat entre el electorado de PP y de Vox. "Aunque llevo 16 años apartado de la política y las circunstancias son las que son", ha remarcado.

Esta encuesta, realizada entre el 1 de junio y este pasado martes, otorga 33 escaños al PPCV, 27 al PSPV, 20 a Compromís y 19 a Vox. Esto supondría que los 'populares' perderían siete escaños y los socialistas cuatro, mientras Vox ganaría seis y Compromís cinco.