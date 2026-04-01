Camps dice que ha solicitado ya a la Generalitat investigar el posible uso "irregular" del repostaje de su coche oficial

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entorno del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps asegura que ha pedido ya a Presidencia del Consell, concretamente desde el martes por la tarde, que investigue el posible uso "irregular" de la tarjeta de repostaje del vehículo oficial que tiene asignado y recalca que la iniciativa de esta investigación parte "a instancias" de su Oficina de Expresident. "Si la han abierto es gracias a Camps porque nadie antes había revisado nada".

De este modo lo han manifestado a Europa Press fuentes próximas al 'expresident', después de que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de este miércoles en Les Corts, haya asegurado que investigará "hasta el final" el gasto en repostaje del coche oficial de Camps.

El 'expresident' negó este martes que se haya gastado 15.000 euros en gasolina para su vehículo oficial en 2025, como denunció Compromís en base a una respuesta parlamentaria de Presidencia de la Generalitat, y apuntó a un supuesto "mal uso" y "no legal" de la tarjeta de repostaje asignada al mismo. Además, se preguntó cómo es posible "que nadie haya detectado" esta cantidad "escandalosa" e instó a Presidencia a abrir una investigación.

"¿Cómo es posible que un coche que está parado siga repostando y nadie repare en ello?", se preguntó en una atención a medios en el despacho de su Oficina de Expresident, al tiempo que lamentó que se podría haber actuado ya hace mucho tiempo. "Aquí pasa algo que no me corresponde a mí investigarlo, sino a quien corresponda, pero aquí ha habido algo", sostuvo.

La directora de campaña de Camps, Inés Peiró, ha indicado a Europa Press que la Generalitat "obviamente" tendrá que investigar el uso de la tarjeta de repostaje del vehículo, aunque ha recalcado que esta investigación "nace" de la Oficina del Expresident, al tener constancia de la información difundida por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ya que en ningún caso tenía conocimiento de la misma.

CANTIDAD "DESORBITADA"

Así, ha indicado que desde la Oficina, cuando se difunde la cantidad "desorbitada" de 15.000 euros denunciada por la coalición, se reclama a la Generalitat el desglose de los cargos de la tarjeta de repostaje. Esta documentación se solicitó el martes "desde las ocho de la mañana", casi un día después de que Compromís denunciara la situación, y desde el Consell se remitió a las 16.30 horas, según ha precisado.

Entonces, desde el equipo del 'expresident' se comprueba la misma y, cuando descubren que el desglose "no cuadra" con el kilometraje del vehículo, contactan con el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Díez, "para ver cómo se procede".

En este sentido, Peiró ha apuntado que el mismo martes se solicitó mediante la secretaría electrónica de la Generalitat que se investigue el posible "uso irregular" de la tarjeta de repostaje asignada al vehículo del 'expresident'. Por tanto, ha recalcado que esta investigación se inicia a instancias de Francisco Camps.

"NUNCA MANDAN NADA"

Paralelamente, la directora de campaña ha deslizado que desde la Administración autonómica "en ningún momento" se han analizado las facturas pagadas por repostaje del coche oficial, por lo que "seguían pagando todos los meses sin darse cuenta si eran correctas o incorrectas". "Ellos nunca mandan nada", ha asegurado, y se ha preguntado "qué no puede estar pasando" ante esta falta de control.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat, preguntadas por si el Consell ha recibido notificación oficial de Camps en la que este insta a la Administración autonómica a investigar estos hechos, han confirmado a Europa Press que sí que se ha recibido un escrito del 'expresident'.