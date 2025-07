Camps garantiza su "apoyo absoluto" a Mazón: "Soy de los dirigentes que más le ha defendido durante todo este tiempo"

Rechaza contestar a Pérez Llorca porque ya lo hizo "tan acertadamente" Sonia Castedo y "están ahí a la par los dos"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha garantizado su "apoyo absoluto" al jefe del Consell y actual presidente del PPCV, Carlos Mazón, y de hecho ha sacado pecho de que es "de los dirigentes del partido que más le ha defendido durante todo este tiempo". "Va a tener mi apoyo absoluto, cien por cien", ha prometido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras intervenir en un acto este miércoles en València, en el que ha anunciado que asume "el reto" de volver a ser el presidente del PPCV y ha proclamado: "Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Al finalizar, preguntado por los periodistas por si él lo "hubiera hecho mejor" que Mazón al frente de la Generalitat, ha insistido en que él quiere hablar "del proyecto del PP de la Comunidad Valenciana". Dicho esto, ha apuntado que tanto el propio 'president' como algunos de los consellers son sus "compañeros de partido", con quienes compartió momentos en la Administración autonómica.

"Estuvieron antes ya que yo con --el expresidente Eduardo-- Zaplana desde el año 1995, muchos de ellos han sido directores generales y compañeros míos durante mucho tiempo, son mi generación política", ha enfatizado.

Seguidamente, se ha dirigido a todos ellos, también al propio Mazón: "Quiero liderar el Partido Popular con vosotros. Obviamente también, porque sois mis compañeros. Fuisteis diputados conmigo, fuisteis senadores conmigo, fuisteis consellers, directores generales... tantas cosas que conseguimos hacer posible que esta Comunidad fuese lo que entre todos conseguimos".

REIVINDICA SU "LEGÍTIMO DERECHO"

Así, ha hecho un llamamiento a todos sus compañeros de partido "para que sepan" que su liderazgo es "un liderazgo de lealtad a ellos también". "Y lo demostraré como lo he demostrado durante todos estos años, defendiendo siempre y en todo lugar el trabajo de alcaldes, alcaldesas, concejales, diputados, consellers, en definitiva, de todos aquellos que tienen cargos y responsabilidad política dentro de la definición del PPCV", ha aseverado.

A su juicio, en este momento "hay una realidad objetiva" y es que "estamos gobernando en coalición". Frente a ello, ha asegurado que él pretende gobernar "por mayoría absoluta". "Eso es lo que yo voy a reivindicar y creo que tengo el legítimo derecho de poder reivindicar que mi partido vuelva a ganar por mayoría absoluta", ha señalado.

Cuestionado por si podría plantearse también aspirar a presidir la Generalitat, como ya hizo entre 2003 y 2011, ha asegurado que en este momento "en primer lugar" su objetivo es el PPCV. "Después ya vendrán otros tiempos", ha deslizado. No obstante, ha remarcado que su intención "hoy" es "dinamizar el partido". "Estoy preparado para volver a liderar el PP y que la gente vuelva a creer en el partido y vuelva a trabajar todos los días desde las sedes del PP", ha añadido.

RECHAZA CONTESTAR A PÉREZ LLORCA Y LO EQUIPARA CON CASTEDO

Por otro lado, preguntado por las declaraciones del secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en las que hace unos días afirmó que en este momento "no toca" celebrar actos como el organizado hoy por Camps en València, el 'expresident' de la Generalitat ha asegurado que a este ya le respondió "tan acertadamente" la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo. "Secretario general... Sonia Castedo... están ahí a la par los dos", ha deslizado.

En cualquier caso, ha celebrado que el proyecto que impulsa ahora ya tiene un equipo "muy organizado" y con "presencia ya en toda la Comunitat" ahora que "comienza la campaña". "Ya tenemos el equipo en marcha, se presentará en una o dos semanas, con apellidos, con ideas, pero el proyecto ya está en marcha hace mucho tiempo", ha concretado.

EL GOBIERNO "NOS ABANDONÓ" CON LA DANA

Por otra parte, cuestionado por cómo valora la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón, ha insistido en responsabilizar de "la tragedia de los valencianos" al Gobierno de España por su "ausencia absoluta". "Un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que nos abandonó a nuestra suerte, el mayor escándalo de la historia de España desde luego de los últimos años", ha sostenido.

Por eso mismo, ha considerado importante ser conscientes de que el PPCV "ha de ganar por mayoría absoluta para que el PP de España también lo haga". "Y la Comunidad Valenciana tiene todas las credenciales históricas de darle al PP mayoría absoluta, de aquí salió el PP para ganar por mayoría absoluta en 2011", ha subrayado. En definitiva, a su juicio, el PPCV "ha demostrado no sólo estar al servicio de los valencianos, sino también del PP de toda España". "Y por eso quiero un PP fuerte", ha añadido.

Asimismo, Camps se ha dirigido a sus compañeros de partido "del resto de España" para decirles: "También estoy con ellos, me quiero unir al proyecto del PP de --Alberto Núñez-- Feijóo, si es posible y lo creen los militantes, como presidente de este partido aquí en la Comunidad".

"NADA QUE VER" CON LA CAMPAÑA DE SÁNCHEZ

En otro orden de asuntos, preguntado por si la estrategia de recorrer la Comunitat Valenciana para convencer a la militancia es "casi la misma que la de Pedro Sánchez con el Peugeot", Francisco Camps ha recalcado que no tiene "nada que ver" porque él ya se recorrió el territorio "hacía muchísimo tiempo, siendo 'president' de la Generalitat, siendo conseller de Cultura y Educación" y también en "muchas de las funciones políticas" que ha desarrollado a lo largo de su vida. "El amor que le tengo a esta tierra es un amor que no tiene límites y por eso me pongo de nuevo en marcha", ha afirmado.