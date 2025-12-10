Camps pregunta por carta a Llorca cuándo se va a celebrar el congreso del PPCV y por qué "no ha sido aún convocado"

Archivo - El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha pedido por carta al actual jefe del Consell y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que le indique cuál es la "previsión estimada" para celebrar el próximo congreso regional del partido en la Comunitat Valenciana, así como "las razones por las que, hoy en día, no ha sido aún convocado".

Así lo expone en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el que fuera líder del PPCV y 'president' de la Generalitat dirige a la secretaría regional del partido, fechado por registro de entrada a 10 de diciembre.

En la carta, Camps indica que por "tercera vez" se dirige al secretario general para solicitarle que envíe "a todos los militantes" un escrito que le hizo llegar y le pide que, para un "correcto funcionamiento" de la organización, "garantice que quienes han anunciado públicamente su voluntad de optar a la presidencia regional puedan comunicarse libremente con la militancia".

Todo ello, subraya, "más aún cuando se pueden producir nombramientos en cadena por vacantes sucesivas por quienes en el anterior congreso, hace cinco años, no fueron nombrados para responsabilidad alguna por la militancia".

Camps señala que en este momento "nos encontramos en periodo precongresual, tal y como establecen los estatutos, que disponen de forma taxativa que, una vez celebrado el congreso nacional, corresponde la convocatoria de los congresos regionales, salvo acuerdo razonado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)".

En este punto, hace hincapié en que este periodo, "por su propia naturaleza provisional, no puede convertirse en un obstáculo que limite o impida el contacto fluido entre quienes legítimamente aspiramos a participar en dicho proceso".

Por todo ello, solicita a Pérez Llorca que le indique "cuál es la previsión estimada para la celebración del próximo congreso regional, así como las razones por las que, hoy en día, no ha sido aún convocado". "La democracia exige certidumbre, transparencia e igualdad de medios para una competencia leal y legítima", sostiene.

RELEVO EN EL PPCV SIN CONGRESO

En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera completar antes de Navidad el relevo de Carlos Mazón al frente del PPCV y pasar el testigo al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asumiría también las riendas de la formación en la región.

En 'Génova' tienen decidido desde hace semanas que ese relevo se producirá a través de los órganos del partido, como ocurrió en su día con en la Comunitat Valenciana con Alberto Fabra tras la salida de Francisco Camps o con Fernando López Miras en Murcia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

De esta forma, no habrá por el momento un congreso del PP de la Comunitat Valenciana, como reclaman Camps y sus afines. El congreso regional del PPCV tocaba el pasado mes de julio pero la dirección nacional del PP lo aplazó alegando que la prioridad debía ser la reconstrucción tras la dana.

PRESENTA ESTE JUEVES A SU EQUIPO

Precisamente, Francisco Camps presentará este jueves en un acto en València a su equipo de campaña y el plan de trabajo con el que aspira a ser el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2027.

Durante el encuentro, según recoge la convocatoria, Camps presentará la estructura y los perfiles que conforman su equipo y las líneas estratégicas del plan que van a desarrollar en los próximos meses, centrado en el "contacto directo" con la sociedad valenciana, la "escucha activa" y la construcción de un proyecto político "para el futuro de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, dará a conocer el calendario y los "próximos pasos" de esta etapa y concretará "el camino que se abre a partir de ahora en el marco del proceso político interno y el desarrollo de su iniciativa".

La pasada semana, en otro acto en València, Camps se comprometió a gobernar la Comunitat Valenciana con mayoría absoluta en caso de ser el candidato del PPCV y aseguró que "ha llegado el momento". También apostó por un presidente elegido por la militancia: "Ese es mi objetivo y por eso estoy exigiendo al PP un congreso regional; estoy constantemente diciéndolo".

LLORCA ADMIRA EL "OPTIMISMO" DE CAMPS

Por su parte, Pérez Llorca aseguró este martes, en un encuentro organizado por la Cadena SER, que no le preocupan las aspiraciones de Francisco Camps y llegó a afirmar que admira su "optimismo" a la hora de pensar que puede "sacar mayorías absolutas" o "hacer desaparecer a Vox". "Si ha encontrado la fórmula, seguramente tendrá que explicársela a --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo", subrayó.

Llorca aseveró que le tiene "una consideración alta" a Camps y, por eso mismo, garantizó que de su persona "no saldrá ningún tipo de comentario que pueda ofender a un 'president' que fue tratado muy injustamente por parte de los partidos de la izquierda".

Camps respondió horas después en un mensaje en sus redes sociales en el que indicó que llamó a Llorca "para darle la enhorabuena, como corresponde a la cortesía entre compañeros de partido después de su investidura". "Se llama guardar las formas, igual que hice con --Carlos-- Mazón con el mismo propósito hace dos años", añadió.

Según precisó, ese fue "el único contacto y último también en ambos casos" y recalcó que los dos han sido invitados a todos sus actos, "presentaciones de libros incluidas", pero "nunca vinieron".