Camps presenta una encuesta que lo sitúa como ganador del congreso del PPCV frente a Llorca y Catalá

El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, interviene en Hotel Boutique SH Inglés, a 23 de febrero de 2026, en Valencia

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps ha presentado una encuesta encargada por él que lo posiciona como hipotético ganador del congreso regional del PPCV frente al actual presidente del partido y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá. En base a estos resultados, ha vuelto a exigir que se convoque "cuanto antes" ese congreso para enfocar la campaña de las elecciones autonómicas de 2027 en el objetivo de recuperar las mayorías absolutas.

De hecho, Camps se ha reivindicado este lunes como el único militante del PPCV "capaz de parar la sangría de votos" a Vox y volver a ganar por mayoría absoluta en la Comunitat Valenciana. Además, ha sostenido que todo aquel dirigente del PP valenciano que no crea que pueda ganar por mayoría absoluta "debe dar un paso atrás".

Así lo ha manifestado en una comparecencia en la que ha presentado una encuesta encargada por él a NC Report sobre la situación política de la Comunitat y las perspectivas orgánicas y electorales del PPCV. Según esta encuesta, fruto de 1.500 entrevistas a ciudadanos realizadas entre el 2 y el 18 de febrero, Camps sería el "más capaz de revitalizar al PPCV" y de movilizar a militantes y afiliados frente a Llorca y Catalá, así como también el que más podría "atraer" a votantes de Vox.

En la rueda de prensa, el 'expresident' ha reiterado, como lleva haciendo en los últimos meses, en que se debe convocar el congreso del PPCV porque han cambiado los dirigentes desde la salida de Carlos Mazón del partido y de la Presidencia de la Generalitat. Un congreso que ha vuelto a exigir que se celebre con la fórmula de "un militante, un voto" para lograr con la máxima participación posible, con el objetivo de que hasta 50.000 militantes participen.

Respecto al auge de Vox, partido al que no ha nombrado durante su comparecencia, y la fuga de votantes del PP, Camps ha defendido que los 'populares' deben ser capaces de volver a aglutinar a la derecha. Ha criticado, sobre la formación de Santiago Abascal, que "estamos frente a otro movimiento electoral del que no conocemos ni su estructura, ni sus líderes territoriales, ni su programa". "No sabemos nada, es increíble que un movimiento se esté llevando tantos votos de un partido estructurado. No podemos continuar de brazos cruzados", ha reivindicado.

