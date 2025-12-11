Camps presenta el equipo con el que quiere liderar el PPCV y ganar en 2027: "Soy el único que tiene un modelo de futuro"

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps presenta a su equipo de campaña y el plan de trabajo con el que aspira a ser el candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha presentado este jueves a su equipo de campaña y el plan de trabajo con el que aspira a ser el candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas y a ganar los comicios con mayoría absoluta, una intención de la que se ha mostrado convencido de poder alcanzar, aunque ha advertido de que es "imposible" si el candidato "no transmite esa posibilidad".

"El PP tiene que volver a ponerse en marcha", ha asegurado en rueda de prensa, en la que ha expuesto que confía en que la dirección nacional de su partido "vea que aquí hay ganas, ilusión y un proyecto" para la Comunitat Valenciana. "Camps siempre ha estado y estará al servicio del PP", ha proclamado.

El que fuera también líder de los 'populares' valencianos ha subrayado la necesidad de "empezar a hablar de 2027", ha lamentado que a día de hoy "nadie" lo esté haciendo y ha defendido que en estos momentos no hay "ni un solo militante que diga que quiera ser presidente del partido o el próximo 'president' de la Generalitat": "Soy el único que lo dice abiertamente, que dice que tiene un modelo de futuro y el único que dice que puede ganar por mayoría absoluta".

Además, ha vuelto a reclamar la convocatoria del congreso regional del PPCV, ha asegurado que no contempla el escenario de un aplazamiento indefinido del mismo y ha concretado que debería celebrarse en "marzo, abril o, como muy tarde, en junio". De hecho, ha sostenido que existe la "necesidad urgente" para elegir un candidato que "renueve el discurso político" y ha reivindicado que no hay "nadie" que tenga el recorrido político que él ha tenido.

También ha replicado al 'president' de la Generalitat y actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que esta misma semana confesó que admira el "optimismo" de Camps a la hora de pensar que puede "sacar mayorías absolutas" o "hacer desaparecer a Vox". "No soy optimista, soy realista", ha indicado.

Y ha señalado que, tras sus últimos movimientos, no cree que sea "un problema" para el PP, más allá de que lo pueda ser "para algún dirigente". "Pero no para el PP, yo soy el PP", ha reivindicado, al tiempo que ha garantizado que no le tiene "miedo a nada ni a nadie".

El organigrama de su equipo la encabeza una dirección política de campaña integrada por él mismo como candidato, con Inés Peiró como directora de campaña y por un "comité estratégico reducido" que completan Mariano Durán, Alberto Fourrat y Chema Simó. El resto de áreas son las de Estrategia y Análisis, Comunicación y Mensaje, Organización territorial, Programa y Contenido político, Movilización y actos y Legal, finanzas y control.