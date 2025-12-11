Mompó sobre las aspiraciones de Camps: "Queda tiempo para hablar de esas cosas, ahora es momento de estar todos juntos"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asegurado ante las intenciones del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de liderar el PPCV y de ser el candidato a las próximas elecciones autonómicas que ya ha manifestado "un millón de veces" sobre este asunto que cualquier militante de la formación tiene "derecho a soñar con dirigir" a todos, así como "a presentarse a alcaldable o presidenciable en cualquier institución valenciana".

No obstante, el también presidente provincial del PP de Valencia ha recalcado que "todo esto, sobre todo a nivel congresual, tendrá que pasar cuando empiecen los procesos congresuales y a nivel electoral ya ni te digo, aún queda tiempo para hablar de esas cosas". A su juicio, "ahora es momento de estar todos juntos, lo hemos dicho por activa y por pasiva".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en una visita a la plaza de Toros de València, al ser preguntado por el hecho de que Camps haya presentado este jueves a su equipo de campaña y el plan de trabajo con el que aspira a ser el candidato del PPCV y a ganar los comicios de 2027 con mayoría absoluta.

Mompó ha subrayado que precisamente las personas que han ocupado cargos en el partido, como es el caso de Camps, "conocen perfectamente cuáles son los tiempos" y "deberían saber" los mismos, al tiempo que ha recalcado que es importante ahora "hacer piña" e ir "a una" en el PPCV.

"Ahora mismo tenemos que estar juntos, venimos de una época muy complicada --tras la dana--, hace falta mucha gestión en los pueblos, hemos de hablar aún de mucha reconstrucción que hace falta y no estamos hablando de proyectos de uno u otro", ha expuesto.

En todo caso, Mompó ha señalado que, cuando sea el momento de celebrar los procesos congresuales, "ya decidirá quién quiere presentarse y los militares ya decidirán a quién quieren de presidente o presidenta".