Cancelada la Copa del Mundo de Triatlón en València

El Ayuntamiento subraya que la decisión no responde a causas que le afecten, sino "a criterios únicamente internos"

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo de Triatlón de València, que estaba programada para el próximo 21 de septiembre de 2025, ha sido cancelada, según ha anunciado World Triathlon y la Professional Triathletes Organisation (PTO).

En un comunicado, la Federación Española de Triatlón señala que la cancelación del evento "se ha debido a una serie de circunstancias que han generado diversas incertidumbres impidiendo garantizar el desarrollo adecuado de la competición según los altos estándares que ha tenido esta competición en los últimos años".

"A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimas semanas, no ha sido posible confirmar con la antelación necesaria todos los elementos esenciales para su correcta ejecución. Y es interés de toda la instituciones volver en el futuro a organizar la copa del mundo atendiendo a la máxima exigencia y nivel que hasta ahora ha tenido València", añade.

World Triathlon y la PTO reconocen "la decepción que esta cancelación puede causar entre los y las triatletas, aficionados y la comunidad local" e inciden en que "se exploraron todas las posibles alternativas, pero lamentablemente no fue posible asegurar una sede viable dentro de Valencia en la fecha programada".

Aunque la Copa del Mundo de Triatlón no se celebrará, las pruebas profesionales del circuito T100 serán trasladadas a otro lugar. Próximamente se anunciarán más detalles sobre la nueva sede del evento T100. World Triathlon y la PTO están trabajando en coordinación con la Federación Española de Triatlón para gestionar esta contingencia y proporcionarán actualizaciones tan pronto como estén disponibles, apuntan.

Además, debido a esta situación, también se ha cancelado el evento de #Trimparables, por lo que tras la competición de Torremolinos se intentará buscar una nueva ubicación antes de la prueba final de Ibiza.

Sobre este tema, desde el Ayuntamiento de València han manifestado que la decisión "ha sido tomada única y exclusivamente por parte de la Federación Española y la Federación autonómica de Triatlón". "Por parte del Ayuntamiento el trabajo se ha realizado, garantizando la viabilidad logística, de espacios y económica. Por lo que la cancelación no responde a causas que afecten al Ayuntamiento de Valencia, sino a criterios internos que las federaciones nacionales y autonómicas deberían de explicar", asevera la concejala de Deportes, Rocío Gil.

"Se ha garantizado la viabilidad de la prueba logística de espacios y económica como se puede comprobar en los presupuestos con la subvención nominativa. Por lo que la cancelación no responde a causas que afecten al Ayuntamiento de Valencia, sino a criterios únicamente internos que las federaciones tanto nacionales como autonómicas deberían explicar. Si alguien este mes de agosto está sin trabajar y poniendo palos en las ruedas para cualquier avance de la ciudad, sin ninguna duda son el Partido Socialista y Compromís", ha reprochado la edil.

Por otro lado, la Rocío Gil ha negado que se vaya anular la XXXII edición de la Travesía a Nado del puerto de València, puesto que se hará el próximo 13 de septiembre.

PSPV LO ACHACA A LA "PRIVATIZACIÓN" DE LA MARINA

Desde el PSPV, el concejal Borja Santamaría ha considerado que la cancelación de la Copa del Mundo de Triatlón "es la primera consecuencia directa de la privatización de la Marina que aprobó María José Catalá".

En esta línea, el representante socialista, lamenta "la nula implicación del gobierno por mantener en este espacio pruebas internacionales como la del triatlón o otros eventos tradicionales relacionados con el deporte base".