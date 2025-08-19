Cancelado el concierto de Ijahman Levi de este martes en el Rototom Sunsplash

CASTELLÓ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash ha anunciado la cancelación del concierto de Ijahman Levi, que estaba previsto para este martes a las 20.30 horas, por "motivos ajenos a la organización". No obstante, se mantienen los horarios del resto de conciertos y la programación del Main Stage para esta jornada empezará a las 21.00 horas con Culture ft Kenyatta Hill.

Las cuatro primeras jornadas del festival, que alcanza este año su 30ª edición, han reunido a público de 94 países de los cinco continentes, donde España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Portugal lideran las principales procedencias de las y los asistentes, según ha informado la organización en un comunicado.

La propuesta artística del festival para este miércoles, 20 de agosto, contará con nombres propios y hará gala de la diversidad de estilos de esta edición, como el sound system con alma vintage del colectivo francés L'Entourloop, que irrumpirá sobre un Main Stage que se abre también a Ky-Mani Marley, en un show con Alborosie como invitado especial.

Además, comparten cartel con la banda Cimarons, pionera en la escena reggae europea, que aterriza para presentar en primicia su nuevo disco, producido por el productor español "más respetado" en la escena internacional, Lone Ark (Roberto Sánchez), que participará en el show.

AUTOORGANIZACIÓN CAMPESINA

El espacio Pachamama --un "espacio de reconexión con la Madre Tierra y para el crecimiento personal"-- fijará su mirada en los agricultores que ayudaron tras la dana del 29 de octubre y que, "meses después, continúan a la espera de las ayudas institucionales".

A través de representantes de varios colectivos agrícolas, se debatirá (19.00 horas) sobre la capacidad de resiliencia del campo, la importancia de la autoorganización campesina y la necesidad de justicia ambiental.

En el mismo espacio, el público podrá descubrir los auténticos sabores de la tierra (16.00 horas) en una cata de variedades hortícolas tradicionales guiada por Llavors d'Ací, una selección de tomates, pimientos y otros productos de la huerta valenciana cultivados de forma ecológica. También se incluye una sesión guiada de yoga integral adaptada a todos los niveles.

La velada hará otro triplete artístico en Lion Stage --escenario dedicado al talento internacional-- con el británico Joe Yorke, que en los últimos años causa sensación en la esfera del reggae con su "extraordinario estilo vocal"; la banda chilena Movimiento original, una de las "más influyentes" de la escena reggae y hip hop en español; y el australiano Dub FX, con su voz y su formato de orquesta unipersonal con la que construye paisajes sonoros inmersivos donde fusiona dub, reggae, hip-hop, drum and bass y electrónica.

ARTISTAS EN CARTEL

La Reggae University conectará con los artistas en cartel de la jornada, en una sesión conjunta especial en colaboración con House of Rastafari --17.30 horas--. Alborosie hablará sobre sus recientes giras 'African Victory' por Etiopía y Kenia, compartirá avances del documental grabado durante el viaje y hablará sobre los aspectos solidarios de las giras, así como "sus experiencias de espiritualidad rastafari en la tierra natal de la fe".

A las 19.00 horas y antes del show en la Dub Academy, en la sesión 'Dub en el Siglo XXI', Rico OBF y Stef OBF repasarán la historia del sello francés Dubquake Records, acompañados por las artistas de dub Motherdubber y Esaïa, dos de las estrellas femeninas emergentes del sello.

FORO SOCIAL

Más allá de los escenarios, la actividad y la conciencia volverán a pedir paso en espacios como el Foro Social, que este miércoles acogerá la segunda de las sesiones sobre la crisis medioambiental de esta edición, 'Ante el colapso, cuéntame una historia', moderada por Miguel García, coordinador de la escuela de activismo en Greenpeace España.

Al debate se unirán otras dos voces destacadas, la del periodista de La Sexta y director del programa 'Salvados', Fernando 'Gonzo' González, y Flavita Banana, viñetista, ilustradora y dibujante. Ambos invitados expondrán cómo las historias --bien a través del periodismo televisivo o del de formato ilustrado-- tienen el poder de transformar la realidad, de conectar con el público, provocar reflexión, sensibilizar y generar así nuevas formas de acción y resistencia para abordar crisis como la climática.

VIDA VIRTUAL

La ciencia más divulgativa regresa a Discovery Lab con un taller para aprender a construir un circuito de Higgs o una sesión en torno los dilemas morales que suscita la IA.

Además, con ayuda de las matemáticas y el reto de disfrutar de una mejor vida virtual, descubrirá al público esos efectos que tienen a veces las redes sociales y que sorprenden y afectan a la vida, "no siempre de forma positiva".

MÚSICA EN TIEMPO REAL

En Teen Yard, el subcampeón de España de beat box, Soundb3, llega con un taller dinámico y participativo para adolescentes en el que, a través del uso de la voz, el ritmo y la LoopStation, los y las participantes descubrirán cómo producir música en tiempo real, al crear bases y sonidos con su cuerpo. Y más, Magicomundo acogerá la actividad 'Danza en Familia' con Juana Varela para que grandes y pequeños se conecten a través del movimiento y la música.

Por su parte, en el espacio Jamkunda se mantendrá un encuentro con el colectivo creativo Winner Circle sobre moda, arte y raíces, antes de dar paso a una nueva sesión diaria de baile afromoderno como transición a la apertura de Jamkunda Stage.