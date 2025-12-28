Cancelado el Festivern al quedar el recinto y zona de acampada "impracticables" por las lluvias

Recinto del Festivern afectado por el temporal. - FESTIVERN

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización del Festivern, programado del 29 al 31 de diciembre en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, ha anunciado la cancelación del evento a causa del estado en el que se encuentran las instalaciones por las fuertes lluvias.

"Hoy por hoy, ni trabajadores, ni músicos ni público podríamos disfrutar de este espacio con las garantías mínimas de seguridad y no lo podemos permitir. El recinto y la zona de acampada están completamente anegados. El terreno es un barrizal impracticable y continuar sería una irresponsabilidad", explican los responsables del festival en un comunicado.

Por eso, tras la reunión del Cecopal celebrada este domingo en Tavernes de la Valldigna y, a pesar del esfuerzo y voluntad del Ayuntamiento para hacerlo posible, "nos vemos obligados a suspender esta edición del Festivern".

Los organizadores subrayan el trabajo de los últimos días para sacar adelante el Festivern, "pero el temporal, con más de 177 l/m2 acumulados en el casco urbano, y que desafortunadamente hoy se ha intensificado, hace imposible llegar a tiempo para ofrecer las mínimas condiciones de seguridad y confort para los asistentes y trabajadores".

"A pesar de los intentos por parte del Ayuntamiento para habilitar zonas para albergar a todos los que tenían abono con acampada, es imposible acogerlos a todos y a todas. Además de que la zona de tráfico y el recinto de conciertos está en iguales condiciones. Las barras, cabinas de trabajadores, camerinos y zonas de carga y descarga también están afectadas por las lluvias y no son condiciones adecuadas para trabajar durante tres días las 150 personas que forman parte del Festivern", argumentan.

"Hemos hecho todo el que hemos podido. Gracias a nuestro equipo y al Ayuntamiento por estos días de trabajo incansable en unas condiciones muy duras. Estamos dolidos de no encontrarnos, pero solo nos queda pensar que el Festivern volverá el 2026", expone la organización, que apunta que "en un máximo de 15 días" procederá automáticamente a la devolución de las entradas.